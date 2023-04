Foto: José Tramontin/athletico.com.br

Numa partida repleta de emoção, com duas expulsões (uma em cada lado) e um gol praticamente no último lance da partida, o Athletico conseguiu largar em vantagem contra o FC Cascavel na grande decisão do Campeonato Paranaense de 2023. O jogo, disputado no Estádio Olímpico Regional, teve o time da casa saindo na frente, aos 25 minutos, em gol de Lucas Batatinha. Apenas dois minutos depois, porém, o Furacão conseguiu o empate com Erick. Na sequência, o próprio Erick acabou expulso ao cometer falta em Robinho e a Serpente pressionou (e muito) pelo gol da vitória, chegando a mandar uma bola no travessão.

Mas quem sorriu por último foi o time da Capital, que aos 54 minutos conseguiu um pênalti (em lance que resultou na expulsão de César Morais, do Cascavel) e aproveitou a chance numa cobrança de Vitor Roque, que mostrou muita categoria para dar números finais ao jogo: 2 a 1 para o Furacão.

A grande decisão (partida de volta da final) do Campeonato Paranaense está marcada, em princípio, para o próximo domingo (9 de abril), na Arena da Baixada. Antes disso, porém, o Athletico tem uma missão internacional: estreia na próxima terça-feira (4 de abril) na Copa Libertadores, jogando fora de casa contra o Alianza Lima, do Perú.

TÍTULO INVICTO À VISTA?!

O rubro-negro tenta em 2023 chegar ao primeiro título invicto da Era Petraglia. Desde 1995, quando o dirigente assumiu o comando do clube, foram 15 troféus em competições importantes, mas nenhum com invencibilidade do início ao fim do torneio. O último título invicto do Furacão veio em 1936, no Estadual. Na atual edição do Paranaense, o time soma 15 vitórias e um empate.

CASA CHEIA E RECORDE DE PÚBLICO

Todos os ingressos disponibilizados para a partida foram vendidos antecipadamente. Com isso, o Cascavel teve um recorde de público no Olímpico Regional, com 24.957 pagantes e um tocal de 26.155 tocedores

ESCALAÇÕES

Os dois times entraram em campo com força máxima para a primeira partida da grande decisão – e isso mesmo com o Furacão estreando em breve na Libertadores, com partida marcada para a próxima terça-feira, em Lima, no Peru.

Do lado rubro-negro, a única novidade no onze inicial em relação à partida anterior, contra o Maringá, foi Canobbio, que esteve servindo a seleção uruguaia e retornou já retomando a titularidade, com Cuello indo para o banco de reservas.

Já do lado aurinegro, duas alterações em relação ao time que começou jogando a partida contra o Operário, na semifinal: o lateral-esquerdo Mateus Rodrigues na vaga de César Morais e o zagueiro Rafael no lugar de Ferreira.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira metade da etapa inicial teve os dois times mais cautelosos, se estudando, o que resultou numa partida mais lenta, de poucas emoções. Aos 18 minutos, porém, veio a primeira chance de gol mais clara, em chute de fora da área de Wagner Gomes defendido por Bento. A partir dali os dois times (especialmente o da casa) começaram a ousar um pouco mais e as chances de gol começaram a aparecer com mais de frequência.

A grande oportunidade veio aos 37 minutos, quando Robinho saiu na cara do goleiro Bento e não balançou as redes graças a um milagre operado pelo arqueiro athleticano com a perna esquerda. O Furacão respondeu cinco minutos depois, em boa jogada de Terans finalizada mediocremente por Canobbio. E o Cascavel ainda teve mais uma boa chance antes do apito final, aos 43 minutos, mas Bento defendeu em dois tempos o chute de Lucas Coelho da entrada da área.

SUBSTITUIÇÕES

As primeiras substituições do jogo vieram aos 14 minutos do segundo tempo, quando Luiz Carlos Cruz colocou Lucas Batatinha e Renanzinho em campo nos lugares de Lucas Coelho e Gaspar. Aos 32, foi vez do atacante Rodrigo Alves e do volante Pedro Henrique (improvisado de lateral-direito) substituírem Libano e Wagner Gomes. E aos 43, o lateral-esquerdo César Morais suplantou Mateus Rodrigues.

Paulo Turra, por sua vez, fez a primeira alteração no Furacão aos 17 minutos da etapa final, quando apostou no jovem Vitor Roque na vaga de Pablo. Oito minutos depois, foi vez de Terans sair para a entrada de Cuello. Aos 31, mais duas mudanças: Alex Santana e Christian substituindo Vitor Bueno e Canobbio.

SEGUNDO TEMPO

O cenário de jogo da etapa final começou parecido com o do primeiro tempo, com um jogo muito disputado, brigado.

Esse “marasmo”, contudo, começou a mudar aos 25 minutos. Foi quando o volante Gama cobrou escanteio preciso para Lucas Batatinha, que havia entrado alguns minutos antes em campo, abrir o placar para o time da casa.

A alegria da torcida cascavelense, contudo, durou pouco. Isso porque apenas dois minutos depois, o feitiço se voltou contra o feiticeiro: se a Serpente abriu o placar numa cobrança de escanteio, o Athletico chegou ao empate da mesma forma, numa cobrança de Cuello aproveitada por Erick.

Com o empate, o Furacão cresceu em campo e esteve perto da virada aos 35 minutos, em um chutaço de Fernandinho de fora da área. No minuto seguinte, contudo, foi vez do Cascavel levar perigo em contra-ataque, com Robrinho escapando da marcação de Erick e avançando com campo livre. Antes dele entrar na área, porém, o volante athleticano cometeu uma falta para interromper o avanço do adversário e acabou expulso. Na cobrança de falta, jogada ensaiada e quase o segundo gol da Serpente.

Depois disso, a partida teve até o apito final o Athletico se defendendo e o Cascavel pressionando. Os donos da casa tiveram mais duas grandes chances de voltar a ficar em vantagem no placar, aos 50 e 51 minutos, com direito a bola no travessão em chute de Robinho no último lance. O Athletico, por outro lado, levou perigo aos 53 minutos, em chute de Alex Santana, e conseguiu a virada no lance seguinte: após cobrança de escanteio, César Morais desviou a bola com a mão dentro da área e acabou expulso após tomar o segundo cartão amarelo (havia sido advertido pela primeira vez quando ainda estava no banco de reservas).

Na cobrança de pênalto, Vitor Roque foi para a bola e não desperdiçou, demonstrando mais uma vez toda a sua estrela para colocar o Furacão em vantagem na grande final.

FICHA TÉCNICA

FC Cascavel 1 x 2 Athletico

FC Cascavel: André Luiz; Libano (Pedro Henrique), Willian Gomes, Rafael e Mateus Rodrigues (César Morais); Jacy, Gama e Robinho; Wagner Gomes (Rodrigo Alves), Gaspar (Renanzinho) e Lucas Coelho (Lucas Batatinha). Técnico: Luiz Carlos Cruz

Athletico: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick e Fernandinho; Terans (Cuello), Vitor Bueno (Alex Santana) e Canobbio (Christian); Pablo (Vitor Roque). Técnico: Paulo Turra

Gols: Lucas Batatinha (25-2º), Erick (27-2º) e Vitor Roque (56-2º)

Cartões amarelos: Jacy, César Morais (CAS); Erick, Zé Ivaldo e Fernandinho (ATH)

Cartão vermelho: Erick (36-2º), César Morais (54-2º)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Público: 24.957 pagantes (26.155 total)

Renda: R$ 845.946,00

Local: Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, sábado (1º de abril) às 18 horas

PRIMEIRO TEMPO

Principais lances

18 – Jogada de pé em pé do Cascavel pela esquerda, até a bola chegar em Wagner Gomes na entrada da área. O meia chuta bem colocado e Bento se estica para espalmar. Escanteio.

21 – Cobrança de falta da intermediária. Vitor Bueno arrisca chutar direto pro gol e manda por cima, longe da meta.

22 – Canobbio chuta de longe e a bola ainda quica antes de chegar no gol. André Luiz faz a defesa em dois tempos.

36 – Cobrança de lateral e a bola é jogada na área do Cascavel. Pablo ajeita com o peito para Vitor Bueno, que chuta sem muita força. André Luiz defende.

37 – Lucas Coelho aciona Robinho, que recebe nas costas da defesa e sai na cara do gol. Ele chuta rasteiro, mas o goleiro Bento faz uma grande defesa com a perna esquerda para salvar o Athletico.

42 – Terans dá belo drible no marcador na entrada da área e toca para Canobbio. O uruguaio ajeita o copo e finaliza, mas pega mascao na bola e André Luiz cai no canto para defender.

43 – Lucas Coelho recebe na entrada da área e chuta forte, rasteiro. Bento cai e faz a defesa em dois tempos.

Segundo tempo

1 – Cobrança de falta de Terans pela latera. O uruguaio bate fechado e a bola passa por todo mundo, saindo perigosamente ao lado do gol.

3 – Robinho chuta forte da entrada da área e a bola vai direto no rosto de Thiago Heleno. A bola sai em escanteio e o zagueiro vai ao chão. Nocaute!

17 – Fernandinho aparece na entrada da área, finge que vai chutar e dá uma bela cavada pra Pablo. O atacante tenta um voleio, mas fura a bola.

24 – Canobbio puxa o contra-ataque pela direita, limpa um marcador e cruza fechado. André Luiz segura.

25 – Gol do Cascavel! Cobrança de escanteio de Gama, a bola viaja pro meio da área e Lucas Batatinho aparece livre para completar de cabeça pro fundo da rede.

27 – Gol do Athletico! Cobrança de escanteio de Cuello. Erick aparece bem posicionado na primeira trave, sobe bem e desvia pro fundo do gol.

35 – Bola sobra na entrada da área e Fernandinho chega batendo, uma verdadeira cacetada. André Luiz espalma.

36 – Robinho escapa da marcação de Erick e se prepara para entrar livre na área. O volante faz uma falta por trás, fora da área, e acaba expulso.

38 – Cobrança de falta da entrada da área. Willian rola e Gama chega chutando forte, por cima do gol.

50 – Cobrança de falta fechada de Gama. Ninguém desvia e a bola vai direto para o gol, mas Bento consegue desviar.

51 – Robinhbo domina a bola na entrada da área e chuta colocado. A bola explode no travessão do gol defendido por Bento.

53 – Alex Santana recebe o passe dentro da área, de frente para o gol, e chuta. Rafael aparece no meio do caminho e salva o Cascavel.

54 – Cobrança de escanteio do Athletico. Zé Ivaldo sobe na segunda trave, cabeceia e a bola desvia na mão de César Morais. Pênalti e o jogdor do Cascavel ainda é expulso.

56 – Gol do Athletico! Vitor Roque vai para a cobrança e chuta com categoria. O goleiro acerta o canto, mas não consegue evitar o gol.