Vitor Bueno comemora: meia-atacante marcou um golaço neste sábado, no Estádio do Pinhão (Foto: Valquir Aureliano)































Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

O Athletico segue fazendo uma campanha que beira a perfeição no Campeonato Paranaense de 2023. Na tarde deste sábado (4 de março), jogando no Estádio do Pinhão contra o São Joseense, a equipe comandada por Paulo Turra manteve a invencibilidade na competição, alcançando sua 11ª vitória em 12 jogos e encaminhando a classificação para a semifinal do campeonato. E os torcedores que acompanharam a partida em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), puderam acompanhar um verdadeiro festival de gols, com vitória do time da Capital por 5 a 2.

Khellven foi quem abriu o placar, com um gol ‘sem querer’ (ele foi cruzar a bola para a área e acabou mandando direto para o gol) logo no começo do jogo para marcar sua partida de número 150 pelo clube. Em seguida, Zé Ivaldo resolveu dar uma de Zé Rivaldo e marcou um golaço. O São Joseense ainda descontou no primeiro tempo com Ricardinho, em belo chute de fora da área, mas Pablo, nos acréscimos, voltou a ampliar o marcador para o rubro-negro.

No segundo tempo, mais emoção, com Vitor Bueno presenteando os torcedores com outro golaço, Wellissol (ex-Coritiba) aproveitando uma falha do goleiro Bento para marcar o segundo tento do time mandante e Vitor Roque, recém-convocado pela Seleção Brasileira, dando números finais ao confronto com um gol de pênalti.

O jogo de volta entre as equipes está marcado, em princípio, para 11 de março (sábado), na Arena da Baixada (a data, contudo, ainda pode mudar). O gol como visitante não é critério de desempate e em caso de empate na soma dos dois placares, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar pega o vencedor do duelo entre Maringá x Cianorte.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

Na última quarta-feira (dia 1º), os zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique, o lateral-esquerdo Pedrinho, o volante Christian e o meia Terans foram julgados pelo TJD-PR e punidos com suspensões, devido à briga generalizada no Atletiba de 5 de fevereiro, na Arena da Baixada. Com isso, ficaram de fora do duelo de ida das quartas de final – embora possam voltar a aparecer nas próximas partidas da competição, como explicou o jornalista Silvio Rauth Filho AQUI. Além dos cinco suspensos pelo TJD-PR, Paulo Turra também não contou com os atacantes Rômulo e Marcelo Cirino, em recuperação.

Dessa forma, o onze inicial do rubro-negro teve uma série de novidades em relação à partida derradeira da primeira fase do estadual, o clássico contra o Londrina (vencido pelo Athletico por 1 a 0). A defesa toda (com exceção ao goleiro), por exemplo, foi mudada, enquanto no meio de campo e no ataque os únicos titulares mantidos foram Fernandinho, Pablo e Cuello.

PRIMEIRO TEMPO

A etapa inicial já começou muito movimentada no Estádio do Pinhão, com o Athletico construindo uma boa vantagem logo nos primeiros instantes de partida.

Com apenas três minutos de jogo, o lateral Khellven recebeu a bola pela direita e resolveu arriscar um cruzamento para a área. Ele errou feio a mira, mas foi um ‘erro feliz’. É que a bola acabou indo direto para o gol, surpreendendo o goleiro Gabriel Leite: 1 a 0 para o Furacão.

Apenas dois minutos depois, Zé Ivaldo deu uma de Rivaldo e ampliou a vantagem athleticana com um golaço: o zagueirão roubou a bola na intermediária, arrancou rumo ao campo de ataque, deixou dois marcadores para trás e chutou com categoria de artilheiro na saída do goleiro para fazer o 2 a 0.

Depois do início agitado, só no final do primeiro tempo que o placar voltou a se movimentar. Primeiro, aos 43, com Ricardinho acertando um belo chute de fora da área para reduzir a desvantagem do São Joseense. Só que a esperança do time metropolitano durou pouco, porque três minutos depois foi vez de Pablo, artilheiro do Campeonato Paranaense, balançar a rede, aproveitando uma falha da defesa adversária: 3 a 1.

SUBSTITUIÇÕES

Na volta do intervalo, a primeira substituição de Paulo Turra, que tirou Khellven para a entrada de Madson. Aos 19 minutos da segunda etapa, três alterações de uma só vez, com Hugo Moura, Julimar e Vitor Roque entrando nos lugares de Fernandinho, Cuello e Pablo. E aos 28, a última mudança no Athletico, com Alex Santana na vaga de Vitor Bueno.

O São Joseense, por sua vez, fez suas primeiras substituições aos 31 minutos do segundo tempo, quando Gabriel Pereira e Juliano Fabro substituíram Arthur Bessa e Willyan Sotto. Aos 37, foi vez de Adriano suplantar Anderson Tanque.

SEGUNDO TEMPO

O festival de gols seguiu sendo apresentado aos torcedores na etapa final. Quem deu sequência ao show foi Vitor Bueno, aos 14 minutos, com um golaço em chute de fora da área.

O São Joseense respondeu dois minutos depois, quando Wellissol aproveitou uma falha do goleiro Bento para, mais uma vez, descontar a vantagem rubro-negra: 4 a 2.

Os donos da casa ainda tiveram mais uma chance incrível de gol, aos 35 minutos, mas Wellissol acabou chutando na trave a bola que sobrou dentro da pequena área.

Como diz o ditado, quem não faz, toma. E aos 42 minutos, Erick foi derrubado dentro da área pela marcação do São Joseense. Pênalti que o selecionável Vitor Roque não desperdiçou, dando números finais ao confronto: 5 a 2 para o Furacão.

FICHA TÉCNICA

SÃO JOSEENSE 2 X 5 ATHLETICO

São Joseense: Gabriel Leite; Mikael Doka, Renato Ferraz, Carlos Santos e Ricardinho; Carlos Albero, Thiago Primão e Willyan Sotto (Juliano Fabro); Anderson Tanque (Adriano), Arthur Bessa (Gabriel Pereira) e Wellissol. Técnico: Zé Roberto

Athletico: Bento; Khellven (Madson), Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Fernando; Fernandinho (Hugo Moura) e Erick; Canobbio, Vitor Bueno (Alex Santana) e Cuello (Julimar); Pablo (Vitor Roque). Técnico: Paulo Turra

Gols: Khellven (3-1º), Zé Ivaldo (5-1º), Ricardinho (43-1º), Pablo (46-1º), Vitor Bueno (14-2º), Wellissol (16-2º) e Vitor Roque (43-2º)

Cartões amarelos: Fernandinho, Cuello, Khellven, Canobbio (A)

Árbitro: Elvio Kertelt Legnani

Público: 3.460 pagantes (3.581 total)

Renda: R$ 169.230,00

Local: Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

3 – Gol do Athletico! Passe de Erick para Khellven avançar pela direita. O lateral tenta o cruzamento, mas acaba mandando a bola direto para o gol e pega o goleiro desprevenido.

4 – Zaga do São Joseense dorme no ponto e Canobbio rouba a bola de Renato Ferraz dentro da área. O uruguaio toca para Vitor Bueno, que tenta um chute por cobertura e quase faz um golaço. A bola passa por cima do gol.

5 – Gol do Athletico! Zé Ivaldo rouba a bola na intermediária, arranca, passa por dois marcadores e chuta rasteiro na saída do goleiro, no canto.

7 – São Joseense avança pela esquerda e a bola é cruzada para a área. Anderson Tanque sobe nas costas de Fernando e cabeceia, mas Bento faz boa defesa em dois tempos.

9 – Erro na saída de bola do São Joseense. Fernandinho aproveita e chuta da entrada da área, com perigo. A bola passa ao lado do gol.

14 – Cuello toca para Canobbio, que aparece livre na entrada da área e chuta rasteiro, ao lado do gol.

24 – Wellisson rouba a bola de Fernandinho no campo de ataque, invade a área com liberdade e chuta cruzado, para fora.

43 – Gol do São Joseense! Sotto faz boa jogada dentro da área e toca para trás, para Ricardinho. O lateral limpa o marcador e manda uma bomba de fora da área com a perna direita, sem chance de defesa pro goleiro.

46 – Gol do Athletico! Lançamento a defesa para o ataque. O zagueiro Carlos Santos espana a bola para trás e ela cai nos pés de Pablo, que domina e chuta forte na saída do goleiro.

48 – Arthur Bessa domina na entrada da área, gira e chuta forte, cruzado. Bento faz uma grande defesa.

Segundo tempo

6 – Bola cruzada da esquerda, passa por todo mundo e chega nos pés de Madson, livre dentro da área. O lateral chuta cruzado, mas erra a pontaria e manda para fora.

14 – Gol do Athletico! Vitor Bueno recebe a bola pela direita, corta para o meio e chuta firme de fora da área, no ângulo. (Mais um) Golaço!

16 – Gol do São Joseense! Cobrança de falta de Thiago Primão pela esquerda. Ele manda a bola direto para a área, Bento falha e Wellisson aproveita para descontar.

20 – Zé Ivaldo manda uma bomba de fora da área em cobrança de falta e obriga difícil defesa de Gabriel Leite.

35 – Cobrança de escanteio do São Joseense. A bola na segunda trave, dentro da pequena área, para Wellisson. O atacante chuta e manda a bola no travessão. No rebote, Madson afasta o perigo da área. Que chance!

42 – Erick invade a área adversária e é derrubado pela marcação. Pênalti para o Athletico!

43 – Gol do Athletico! Vitor Roque vai para a cobrança penal e chuta a bola rasteiro, no canto. O goleiro pula para o lado certo e chega a tocar na bola, mas não evita o gol.