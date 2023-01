Mingotti em treino do Operário (Crédito: Divulgação/OFECoficial)

Com seis gols marcados em 13 jogos durante a temporada de 2022 pelo Mirassol, o centroavante Vinícius Mingotti foi um dos destaques da equipe campeã da Série C. Emprestado pelo Athletico Paranaense ao Operário em 2023, o jogador deve estrear pela equipe neste domingo (15), às 18h30 (horário de Brasília), contra o Cianorte, pelo Campeonato Paranaense. A partida acontecerá no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Sobre a estreia, o atacante afirma estar animado para vestir a camisa de seu novo clube.

“Começar uma nova temporada é sempre algo empolgante. Às vezes, pode levar um certo tempo até que todas as engrenagens comecem a rodar no mesmo ritmo. Estamos todos empenhados para começar bem no Paranaense. É um campeonato com adversários fortes que nos exigem jogar a 100% sempre. Espero poder manter o ritmo da minha última temporada para que eu possa ajudar a equipe com gols”, comentou Mingotti.

Na Série C de 2022, o atacante foi vital para a conquista do Mirassol. Mesmo chegando ao time apenas na metade da temporada, Mingotti rapidamente se tornou um dos artilheiros da equipe do interior paulista. O clube fez campanha exemplar na terceira divisão nacional, liderando a primeira fase e o Grupo A do quadrangular. O título do torneio veio com o gol marcado por Mingotti na vitória por 2 a 0 contra o ABC (RN) na grande final.

“Aquele foi um momento que ficará guardado no meu coração pelo resto da minha carreira. Deve ser o sonho de qualquer atacante ser uma peça importante na conquista de um título. Espero poder sentir aquela sensação mais vezes ainda durante minha carreira. Poder replicar aquele sentimento com a camisa do Operário seria incrível, mas sabemos de toda a dificuldade dessa missão. Vamos tentar levar um jogo de cada vez e ver depois até onde isso nos leva”, afirma o atacante.

Natural de São Carlos, interior de São Paulo, Mingotti teve sua primeira experiência no futebol com a equipe do Novorizontino em 2016. O atacante chegou a passar por tentativas de empréstimo em gigantes da elite brasileira como São Paulo e Athletico Paranaense, clube em que se firmou e que se transferiu em 2019.