Pablo comemora gol do Athletico: artilheiro do time em 2023 (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico Paranaense e o Grêmio têm o melhor aproveitamento de pontos no início da temporada entre os 20 integrantes da primeira divisão nacional. Os dois somaram 11 vitórias e um empate nos 12 primeiros jogos de 2023 — aproveitamento de 93,44% dos pontos disputados. Os dois clubes também estão empatados no saldo de gols: 22.

O Athletico marcou 30 gols nesses 12 jogos – média de 2,5 por jogo. A melhor média ofensiva é do Cuiabá, com 2,9 gols por partida (32 em 11). Em números absolutos, o ataque mais positivo é do Goiás, com 34 gols em 15 partidas (média de 2,3 por jogo).

Em 2023, o Athletico só jogou pelo Paranaense até agora. O Grêmio disputou dez jogos pelo Gauchão, um pela Recopa Gaúcha (4 a 1 no São Luiz) e um pela Copa do Brasil (2 a 0 no Campinense).

Dos 20 clubes da Série A, cinco estão invictos em 2023. Além de Athletico e Grêmio, ainda não foram derrotados o Atlético-MG, o Palmeiras e o América-MG.

A defesa menos vazada nesse início de temporada é do Fluminense, com apenas três gols sofridos em dez jogos.

O DESEMPENHO EM 2023

Dos 20 clubes da Série A do Brasileiro

Clube Aprov. Pontos Jogos V E D GP GC 1º Athletico 94,44% 34 12 11 1 0 30 8 2º Grêmio 94,44% 34 12 11 1 0 28 6 3º Cuiabá 90,90% 30 11 10 0 1 32 8 4º Atlético-MG 80,00% 24 10 7 3 0 18 6 5º Goiás 80,00% 36 15 11 3 1 34 12 6º Palmeiras 79,48% 31 13 9 4 0 22 8 7º Fortaleza 73,80% 31 14 10 1 3 27 9 8º Flu 73,33% 22 10 7 1 2 18 3 9º América-MG 70,37% 19 9 5 4 0 16 7 10º Vasco 69,69% 23 11 7 2 2 22 6 11º Flamengo 66,66% 26 13 8 2 3 22 9 12º Coritiba 64,10% 25 13 7 4 2 17 10 13º São Paulo 63,88% 23 12 7 2 3 23 10 14º Inter 63,33% 19 10 5 4 1 18 7 15º Corinthians 61,11% 22 12 6 4 2 19 10 16º Botafogo 60,60% 20 11 6 2 3 14 6 17º Bahia 60,41% 29 16 9 2 5 21 24 18º Cruzeiro 50,00% 12 8 3 3 2 11 7 19º Bragantino 53,84% 21 13 6 3 4 16 11 20º Santos 43,59% 17 13 4 5 4 15 17 Aprov. = aproveitamento de pontos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GP = gols pró; GC = gols contra

PROJETO

O bom início de temporada por ser explicado por uma mudança na política do Athletico. O clube vinha usando a equipe de aspirantes no Campeonato Paranaense nas últimas temporadas. Dessa vez, a alteração no calendário do futebol brasileiro, provocada pela Copa do Brasil em novembro, permitiu uma longa pré-temporada aos clubes. Os jogadores estão treinando desde dezembro e só estrearam em 14 de janeiro. Em temporadas anteriores, o grupo principal voltava das férias na primeira semana de janeiro.

Outro fator é a mudança na distribuição de vagas para a Copa do Brasil de 2024. Agora, é preciso ficar entre os cinco primeiros colocados do Paranaense para assegurar a classificação para a competição nacional.