Foto: Gustavo Oliveira/athletico.com.br – Arquivo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das primeiras seis rodadas do Campeonato Brasileiro Sub-20. Semifinalista em 2022, o Athletico estreia na competição diante do Grêmio. O jogo está marcado para as 15h do dia 2 de março (quinta-feira), em Eldorado do Sul (RS), na Grande Porto Alegre.

No Brasileiro Sub-20 2023, os 20 clubes estão divididos em dois grupos, com 10 equipes cada. O Athletico está no Grupo B. Depois de nove rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final. As quartas de final e as semifinais devem ser disputadas entre o final de julho e meados de agosto. A decisão está prevista para o dia 8 de setembro.

Os jogos do Furacão:

Grêmio x Athletico

02/03, às 15h

Eldorado do Sul (RS)

Athletico x Santos

09/03, às 15h

Curitiba (PR)

Fortaleza x Athletico

16/03, às 15h

Fortaleza (CE)

Athletico x Bahia

23/03, às 15h

Curitiba (PR)

Atlético-GO x Athletico

30/03, às 15h

Goiânia (GO)

Athletico x São Paulo

06/04, às 15h

Curitiba (PR)

Athletico x Goiás

11/04, 12/04 ou 13/04

Palmeiras x Athletico

25/04, 26/04 ou 27/04

Athletico x Cruzeiro

02/05, 03/05 ou 04/05