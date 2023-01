Felipão (Crédito: Robson Mafra)

O diretor-técnico do Athletico Paranaense, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, afirmou que está plenamento satisfeito com o elenco atual para a temporada 2023, esfriando a possibilidade de uma leva de reforços. Ele também afirmou que é favorável à liberação do atacante Vitor Roque, 17 anos, para defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, de 19 de janeiro a 12 de fevereiro, desfalcando assim o clube paranaense no campeonato estadual.

“Estou plenamente satisfeito com o elenco”, disse Felipão, em entrevista para a rádio Bandeirantes. “Nesses dez a 15 dias, trabalhamos com dois, três ou quatro jogadores que estavam emprestados e retornaram. Vamos trabalhar com eles. Dentro de dez ou 15 dias vamos saber se ficam conosco ou se serão novamente emprestados”, declarou. Tudo indica que o técnico esteja se referindo ao zagueiro Zé Ivaldo e ao ponta Jajá, que estavam emprestados para o Cruzeiro, além do zagueiro/volante Luan Patrick, que em 2022 ficou cedido ao América-MG.

Até agora, o Athletico só confirmou uma contratação: o centroavante Arriagada, do Colo-Colo. O próximo nome deve ser o lateral-direito Madson, ex-Santos, que já defendeu o Furacão em 2019. Por enquanto, o maior trabalho da diretoria foi manter o elenco de 2022. “Que o grupo que terminou o ano receba toda a possibilidade de jogar o ano seguinte. E que façam tudo certo como fizeram ano passado”, disse Felipão.

Perguntado se o Athletico deve liberar Vitor Roque para jogar o Sul-Americano Sub-20, Felipão foi favorávle. “Deve liberar. O atleta tem visibilidade muito grande jogando pela seleção. O atleta sabe que está brigando por espaço na seleção principal. E confio muito na seleção sub-20. Ele é um jogador diferenciado. Se tudo correr bem, ele será beneciado e o Athletico também”, declarou.

O Santos, por exemplo, decidiu vetar a participação do ponta Ângelo e do centroavante Marcos Leonardo.

O ELENCO DO ATHLETICO PARA 2023

Goleiros: Bento, Léo Linck e Mycael

Zagueiros: Thiago Heleno, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Matheus Felipe

Laterais–direitos: Khellven e Madson

Laterais–esquerdos: Abner e Pedrinho

Volantes: Fernandinho, Alex Santana, Cittadini, Erick, Hugo Moura, Christian e Bryan García

Meias: Terans e Vitor Bueno

Pontas: Canobbio, Vitinho, Cuello, Marcelo Cirino e Jajá

Ponta/centroavante: Rômulo

Centroavantes: Pablo, Vitor Roque e Arriagada

O MERCADO DO ATHLETICO PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-direito: Madson (Santos)

Centroavante: Arriagada (Colo-Colo-CHI)

POSSÍVEIS REFORÇOS

Goleiro: Gabriel Grando (Grêmio)

Meia-ponta: Gino Infantino (Rosario Central)

Ponta: David (Internacional)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Zagueiro: Zé Ivaldo (Cruzeiro) e Luan Patrick (América-MG)

Volante: Pablo Siles (Cruzeiro)

Meia: Denner (Sport) e Bruno Leite (Botafogo)

Ponta: Yago (Guarani), Jaderson (Sport), Fabinho (CRB), Jajá (Cruzeiro), Daniel Cruz (Botafogo), John Mercado (CSA) e Kleiton (Tombense)

Centroavante: Mingotti (Mirassol) e Jonathan (Chapecoense)

JÁ DEIXARAM O CLUBE

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Zagueiro: Walber* (ABC) e Edu* (Goiás)

Lateral-direito: Orejuela (São Paulo) e Dani Bolt* (Juventude)

Lateral-esquerdo: Nicolas (América-MG)

Volante: Matheus Fernandes (Bragantino) e Léo Gomes* (Vitória)

Meia: Marlos (sem clube) e Denner (CRB)

Ponta: Kleiton* (Chapecoense), Paulo Victor* (Ituano) e Daniel Cruz* (Juventude)

Centroavante: Mingotti* (Operário)

*Emprestados pelo Athletico para outros clubes

PODEM SER NEGOCIADOS

Goleiro: Bento (futebol europeu)

Zagueiro: Pedro Henrique (Vasco), Luan Patrick (Vasco, Bahia, Bologna ou Fiorentina), Lucas Halter* (Goiás) e Nico Hernández* (futebol colombiano)

Volante: Christian* (Cruzeiro, Vasco e Fluminense), Pablo Siles* (Sport ou CSA) e Erick (Internacional)

Meia: Terans (Vasco ou Flamengo) e Bruno Leite (Joinville)

Ponta: Vitinho (Benfica, Sevilla ou Ajax), Julimar* (Náutico), Fabinho* (CRB), Yago* (Vila Nova)

Centroavante: Bissoli (Botafogo ou Al-Ahly-EGI)

*Possíveis empréstimos do Athletico para outros clubes

SEGUEM EMPRESTADOS ATÉ 2023

Zagueiro: Felipe Aguilar (Lanús-ARG)

Meia: João Pedro Moura (Pafos-CHIPRE)

Centroavante: Matheus Babi (Santa Clara-POR)