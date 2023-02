Terans comemora gol sobre o Palmeiras, pela Libertadores (Crédito: Franklin de Freitas)

O Flamengo está tentando a contratação do meia-atacante David Terans, 28 anos, do Athletico Paranaense. A informação partiu do jornalista Julio Miguel Neto, do Rubro News Futebol Clube, e também reproduzida pelo jornalista Jorge Nicola, especializado no mercado de transferências.

A informação inicial é que o Athletico não abre negociações por Terans por valores abaixo de US$ 6 milhões (cerca de R$ 31 milhões). O jogador tem contrato até junho de 2025 com o clube paranaense. Para o Flamengo, esse valor não seria um obstáculo.

No início de 2023, o Vasco tentou contratar o meia-atacante uruguaio, mas não concordou em pagar o valor exigido (US$ 6 milhões).

LUCRO

Terans foi comprado pelo Athletico em maio de 2021 por R$ 7 milhões (cerca de US$ 1,3 milhão), pagos ao Atlético-MG. Em pouco tempo, virou a principal referência do setor ofensivo da equipe. Já acumula 29 gols em 107 jogos pelo clube paranaense. É o segundo estrangeiro com mais gols pelo Furacão em toda história — clique aqui para saber mais.

Na maior parte do tempo, Terans jogou como meia ofensivo centralizado no 4-2-3-1. No entanto, já foi utilizado pelos lados do campo. Em 2023, ele vem jogando junto com o meia Vitor Bueno. Os dois se revezam entra a função centralizada e a pelos lados do campo. Na atual temporada, o uruguaio é o jogador com mais participações em gols pelo Athletico, com três gols e seis assistências em nove jogos – empatado com o centroavante Pablo (8 gols e 1 assistência em 9 jogos).