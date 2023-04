Thiago Heleno (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O Athletico Paranaense volta a campo neste sábado (dia 22) às 16 horas, quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois clubes venceram na primeira rodada.

O jogo terá transmissão do Premiere.

ESCALAÇÃO

O técnico do Athletico, Paulo Turra, vai seguir mudando a escalação jogo a jogo, para dosar o desgaste físico e também para adaptar o time às características dos adversários. Neste sábado, o time conta com a volta do zagueiro Thiago Heleno, que não enfrentou o Atlético-MG na última terça-feira, devido a suspensão.

Por desgaste físico, devem ficar no banco o zagueiro Zé Ivaldo, o lateral-direito Khellven, o lateral-esquerdo Pedrinho, o volante Fernandinho, o meia Terans e o centroavante Vitor Roque.

O time volta a jogar na próxima terça-feira, na Arena da Baixada, contra o CRB, pela Copa do Brasil.

O volante Alex Santana, em recuperação, segue como dúvida.

ESQUEMA TÁTICO

Turra vem usando o esquema tático 4-2-3-1 como base. Contra o Atlético-MG, porém, apresentou variações. Nos dez primeiros minutos de jogo, Fernandinho recuou entre os zagueiros e o time defendeu no 5-4-1. No entanto, ao mesmo tempo, atacava no 4-1-4-1, com Fernandinho de único volante. Durante o jogo, o time variou para o 4-2-3-1 e para o 4-1-4-1. Terans foi usado pelos lados do campo em alguns momentos, mas também ficou centralizado em outros. As variações foram para encaixar a marcação e também para explorar pontos do adversário.

FLUMINENSE

O Fluminense do técnico Fernando Diniz vem de cinco vitórias seguidas. O lateral-esquerdo Marcelo (34 anos, ex-Real Madri) está praticamente recuperado de lesão, mas segue como dúvida.

FLUMINENSE x ATHLETICO

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Mendes (Felipe Melo) e Alexsander (Marcelo); André e Lima; Pirani (Arias), Ganso e Kennedy (Keno); Cano. Técnico: Fernando Diniz

Athletico: Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura e Christian (Erick); Canobbio (Thiago Andrade), Vitor Bueno e Cuello (Thiago Andrade); Pablo (Vitor Roque). Técnico: Paulo Turra

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA)

Local: Maracanã, às 16h

TV: Premiere