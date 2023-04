Greca apresenta a estátua de Sicupira (Crédito: Reprodução/Twitter/Rafael Greca)

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, usou o Twitter nessa terça-feira (dia 25) para apresentar a estátua de Barcímio Sicupira, maior jogador da história do Athletico Paranaense.

“#SicupiraEternizado pelo escultor curitibano Rafael Sartori, no Atelier de Forno de Fundição de Esculturas do Memorial Paranista – Jardim de Esculturas João Turin, no Parque São Lourenço. Está no molde em argila para ser aprovado pelos familiares. Depois, será fundido em bronze para o acervo de Curitiba. Deve ser exposto em Largo fronteiro ao Estádio Joaquim Américo, endereço do Athletico Paranaense. #VivaCuritiba #FutebolNossaPaixão”, informou Greca.

#SicupiraEternizado pelo escultor curitibano Rafael Sartori, no Atelier de Forno de Fundição de Esculturas do Memorial Paranista – Jardim de Esculturas João Turin, no Parque São Lourenço. Está no molde em argila para ser aprovado pelos familiares. pic.twitter.com/HaPqALtXa5 — Rafael Greca (@RafaelGreca) April 25, 2023

Barcímio Sicupira Junior, 77 anos, morreu em novembro de 2021. Ele é até hoje o maior artilheiro da história do Athletico, com 158 gols. Nascido na cidade da Lapa, em 1944, ele começou a carreira pelo Clube Atlético Ferroviário no final dos anos 1950, se transferiu para o Botafogo (RJ) em 1967 e para o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), em 1967.

Em 1968, foi contratado pelo Athletico onde jogou por oito temporadas, conquistou o título de 1970 e marcou 158 gols. Em 1972, jogou no Corinthians (SP). Formado em Educação Física, foi professor universitário e da rede municipal de ensino público. Sicupira parou de jogar profissionalmente aos 31 anos, em 1975. Era comentarista de rádio e televisão desde 1976. Em 1999, começou a trabalhar como comentarista na rádio Banda B, de Curitiba.