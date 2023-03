O volante Juninho, do Athletico, disputa jogo pela seleção brasileira sub-20 (Crédito: Divulgação/CBF/Carlos Santana)

O Athletico Paranaense decidiu emprestar o volante Juninho, 20 anos, para o Mirassol, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2023. O jogador não foi aproveitado pelo técnico Paulo Turra desde o início do ano.

Revelado nas categorias de base do Furacão, o jogador vem sendo convocado para a seleção brasileira desde o sub-15. Em setembro de 2022, foi titular da seleção sub-20 na Copa Intendencia de Maldonado, no Uruguai. Chegou a ser o capitão da equipe no duelo com o Argentina.

Juninho foi promovido ao profissional em 2021 e, desde então, somou 15 gols e um gol pelo Athletico. Foram 11 partidas pelo Paranaense e quatro pelo Brasileirão. Sua última partida pelo profissional foi em março de 2022, na derrota por 1 a 0 para o Londrina, no campeonato estadual. Depois, voltou ao elenco sub-20.

SAÍDA

Outro jogador a deixar o Athletico é o lateral-esquerdo Willian Bahia, 21 anos. O BID da CBF traz a rescisão do contrato do jogador. O clube parnaaense não divulgou detalhes. Quando o jogador é vendido, o BID também traz apenas a rescisão. Portanto, por enquanto não hã informações sobre o destino do jogador. Revelado na base, nunca chegou a atuar pelo profissional do Furacão. Em 2023, estava emprestado para o EC São Bernardo, da terceira divisão do Campeonato Paulista.

REDUÇÃO DO ELENCO

O Athletico já viu 31 jogadores deixarem o elenco desde o fim da termporada 2022. Desse total, 18 foram emprestados para outros clubes. Outros 13 saíram em definitivo (foram vendidos, o empréstimo acabou ou o contrato foi encerrado).

EMPRESTADOS PELO ATHLETICO

Zagueiro: Walber (ABC), Edu (Goiás), Lucas Halter (Goiás), Luan Patrick (Bragantino), Nico Hernández (Inter) e João Vialle (Pouso Alegre)

Lateral–direito: Dani Bolt (Juventude)

Volante: Pablo Siles (Chapecoense) e Juninho (Mirassol)

Meia: Jader (Atlético Nacional-COL), Bruno Leite (Joinville) e Dudu Scheidt (Operário)

Ponta: Kleiton (Tombense), Daniel Cruz (Juventude), Yago (Ituano) e Jajá (Torpedo-RUS)

Centroavante: Mingotti (Operário) e Jonathan (Athletic-MG)

DEIXARAM O CLUBE

Foram vendidos, saíram em fim de contrato ou término de empréstimo

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Lateral–direito: Orejuela (São Paulo)

Lateral–esquerdo: Nicolas (América-MG), Abner (Bétis-ESP) e Willian Bahia (sem clube)

Volante: Matheus Fernandes (Bragantino) e Léo Gomes (Vitória)

Meia: Marlos (sem clube), Denner (CRB), Davi Araújo (Akritas Chlorakas-CHIPRE), John Mercado (Vilafranquense-POR)

Ponta: Paulo Victor (Ituano) e Vitinho (Bragantino)