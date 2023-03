Os convocados (Crédito: Divulgação/@Uruguay)

O técnico Marcelo Broli divulgou nessa sexta-feira (dia 3) a lista de convocados para os amitosos do Uruguai contra Japão (24 de março) e Coreia do Sul (28 de março). Sete jogadores que atuam em clubes brasileiros foram chamados. Entre eles, está o ponta Canobbio, 24 anos, do Athletico Paranaense.

Comprado por R$ 15 milhões em 2022, Canobbio soma 49 jogos, cinco gols e duas assistências pelo Athletico. Em novembro de 2022, foi convocado pelo Uruguai e disputou a Copa do Mundo do Catar – atuou por 10 minutos na vitória sobre Gana. Ele soma mais três jogos pela seleção do país – foi titular no amistoso com o Canadá e entrou nos duelos com Venezuela e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Outro uruguaio do Athletico, o meia Terans, ficou de fora da convocação, mais uma vez. Ele soma dois jogos pela seleção do país – ambos em setembro de 2021.

Canobbio vai desfalcar o Athletico no jogo de volta das semifinais do Campeonato Paranaense — caso a equipe passe pelo São Joseense nas quartas de final. Outros desfalques do time paranaense nesta partida das semifinais serão o centroavante Vitor Roque e o goleiro Mycael, convocados para a seleção brasileira para amistoso com o Marrocos.

BRASILEIROS

Além de Canobbio, o técnico interino do Uruguai, Marcelo Broli, chamou mais seis jogadores que atuam no Brasil: o lateral-direito Varela e o meia Arrascaeta, do Flamengo; o lateral-esquerdo Piquérez, do Palmeiras; o lateral-direito Pumita Rodríguez, do Vasco; o volante Carballo, do Grêmio; e o atacante Thiago Borbas, do Bragantino.