Dudu (Crédito: Divulgação/Athletico/Gustavo Oliveira)

O meio-campo Dudu Kogitzki, do Athletico Paranaense, está convocado para servir a Seleção Brasileira Sub-17. Ele foi chamado para um período de atividades que será realizado no Rio de Janeiro de 26 de janeiro a 4 de fevereiro.

Os trabalhos desse período visam a preparação do Brasil para a disputa do Sul-Americano Sub-17. A competição será realizada no Equador entre 30 de março a 23 de abril. A CONMEBOL ainda não divulgou a tabela de jogos.

As quatro seleções mais bem colocadas do Sul-Americano conquistam vaga para o Mundial FIFA 2023, que está previsto para ser realizado no Peru em novembro.

“Estar na Seleção sempre é algo especial. E isso, com certeza, é uma recompensa do trabalho do dia a dia que venho fazendo aqui no clube”, declara Dudu. “A maneira com que o clube passa suas ideias, não só dentro de campo como fora também, tem contribuído muito com o desenvolvimento da minha carreira”, destaca.

O time brasileiro é comandado por Phelipe Leal, jovem treinador de 34 anos de idade e que tem no currículo passagens vitoriosas pelas seleções de base do Brasil, além de conquistas com as equipes de formação do Guangzhou Evergrande (China), do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense e do Madureira. Para este período de treinos, Leal convocou 25 atletas. Veja aqui a lista completa.

“O nosso grupo da Seleção Sub-17 tem muito potencial”, continua Dudu. “E depois de termos ganhando o Torneio de Montaigu, acredito que ficamos muito confiantes para futuros desafios”, completa o athleticano.

Dudu é paranaense de Curitiba. Esta é a sétima convocação dele para as seleções de base da CBF. O jogador deu os primeiros passos nas equipes de iniciação do Athletico Paranaense em 2017, aos 11 anos de idade. O tempo passou e ele segue crescendo na carreira. Recentemente, disputou com o Furacão a última Copa São Paulo de Futebol Júnior.