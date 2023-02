Jajá (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O ponta Jajá, 21 anos, foi multado pelo Athletico Paranaense por se recusar a entrar em campo no último sábado (dia 11), na partida contra o Operário, na Arena da Baixada. Ele estava no banco de reservas e não quis jogar quando foi chamado pelo técnico Paulo Turra, aos 50 minutos do segundo tempo.

Nessa segunda-feira (dia 13), o jogador foi chamado para conversar com o diretor técnico Felipão. Além de levar uma bronca do ex-treinador, recebeu uma multa. Jajá pediu desculpas e afirmou estar arrependido.

Revelado na base do Grêmio Novorizontino, Jajá chegou ao Athletico em 2018, ainda com idade para atuar no juvenil (sub-17). Estreou como profissional em 2020, atuando no Campeonato Paranaense (nove jogos), no Brasileirão (um jogo) e na Libertadors (um jogo).

Em 2021, após disputar o Paranaense pelo Athletico, acabou emprestado para o CRB, para jogar a Série B. Em 2022, foi cedido ao Cruzeiro para atuar pela segunda divisão nacional. Retornou em 2023 e somou 50 minutos em campo nas primeiras rodadas do Paranaense – entrou como substituto em quatro jogos e marcou um gol.

Com a saída do ponta Vitinho para o Red Bull Bragantino, na semana passada, a tendência é que Jajá passa a ser o reserva imediato de Cuello – os três costumam jogar pelo lado esquerdo e disputar a mesma posição.