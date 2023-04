Dudu, do Athletico, comemora pela seleção brasileira (Crédito: Divulgação/CBF/Rafael Ribeiro)

A seleção brasileira venceu a Argentina por 3 a 2, neste domingo (23) e conquistou o Sul-Americano Sub-17. Maior campeão da competição, o Brasil chegou ao 13º título numa noite dramática em Quito.

Além da vitória, os jogadores foram obrigados a aguardar o jogo do Equador, que começou depois do triunfo brasileiro. Em partida emocionante, os donos da casa empataram com a Venezuela, por 1 a 1, e ficaram em segundo lugar.

A equipe comandada por Phelipe Leal terminou o torneio invicta, com o melhor ataque e os artilheiros da competição, Kauã Elias (Fluminense) e Rayan (Vasco).

O Brasil também teve o líder em assistências da competição, o meia Dudu, do Athletico Paranaense. O jogador deu seis passes para gols nos oito jogos que disputou. Só ficou de fora de uma das nove partidas da campanha campeã. Dudu, 17 anos, também marcou três gols no torneio.

Outro jogador do Athletico na competição é o zagueiro Dayvisson, 17 anos, que atuou em três partidas.

Neste domingo, o Brasil foi escalado com Phillipe Gabriel; Vitor Gabriel, Vitor Reis, Da Mata e Souza; Lucas Camilo, Luiz Gustavo e Dudu; Lorran, Riquelme e Rayan. No decorrer do jogo, entraram Chermont, Dalla Corte, Bernardo Valim, Ricardo e Matheus Reis.