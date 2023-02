Briga no gramado do Atletiba (Crédito: Valquir Aureliano)

Cinco jogadores do Athletico estiveram na manhã dessa segunda-feira (dia 13) na Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe) para prestar depoimento. Eles foram indiciados pela Polícia Civil pelo crime de ‘participação em rixa’, com base no artigo 137 do Código Penal, que prevê como punição de 15 dias a dois meses de reclusão, ou multa.

Os zagueiros Pedro Henrique e Thiago Heleno, o volante Christian, o lateral-esquerdo Pedrinho e o meia David Terans foram indiciados pela briga no Atletiba da Arena da Baixada de 5 de fevereiro.

Nessa segunda-feira, os cinco ficaram por cerca de uma hora na delegacia e permaneceram calados. Eles estiveram na Demafe acompanhados pelo diretor jurídico do clube, Rodrigo Gama, e pelo CEO de Relações e Negócios, Alexandre Mattos.

Os três jogadores do Coritiba envolvidos na briga (Alef Manga, Fabrício Daniel e Márcio Silva) vão à Demafe na tarde desta segunda-feira.

Os advogados que defendem os jogadores dos dois clubes entraram na Justiça com pedido para suspender a necessidade do depoimento na delegacia. No entanto, não conseguiram.

Depois do depoimento, o caso segue para o Juizado Especial. A data da audiência preliminar é 30 de maio. O Ministério Público vai acompanhar o caso.

A jornalista Monique Vilela, do canal Monique Vilela, esteve no local acompanhando o depoimento dos jogadores:

Jogadores do Athletico chegam para depor na Demafe pic.twitter.com/mROeuYzTaw — Monique Vilela (@Monivilela) February 13, 2023

VIOLÊNCIA

O delegado da Demafe, Luiz Carlos de Oliveira, explicou em entrevista coletiva por que decidiu indiciar os jogadores. “Se tivesse torcida dividida nesse dia, não sei o que poderíamos ter hoje”, disse. “Estamos procurando fazer o melhor para a sociedade”, afirmou.

O caso do Atletiba também será julgado em outro processo na Justiça Desportiva – ainda não há data para o julgamento. Para o delegado, o caso deve ir além da esfera esportiva. “O esporte faz parte do contexto social. O estádio é ocupado por torcedores. Isso faz parte da sociedade”, declarou. “Os jogadores têm que saber que exercem função social. Não é permitido que façam uma batalha campal incentivando a violência”, argumentou.

TORCEDOR QUE INVADIU O GRAMADO

O delegado da Demafe também foi perguntado sobre a situação do torcedor que invadiu o gramado da Arena da Baixada durante o Atletiba. “Ele cumpriu pena no último jogo do Athletico. Eles esteve presente aqui na delegacia”, contou.