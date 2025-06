Atletiba 395: Athletico e Coritiba na Arena da Baixada (Crédito: Rui Santos)

O clássico desse sábado (dia 28) registrou o maior público da história do Atletiba no estádio do Athletico: Joaquim Américo/Arena da Baixada (1925-2025). Segundo o Grupo Helênicos, o recorde anterior nesses 100 anos havia ocorrido em 14 de maio de 2023, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro (Série A), quando o Furacão venceu o Coritiba por 3 a 2, com público 30.331 pagantes no local.

Nesse sábado, na vitória do Coritiba por 1 a 0 sobre o Athletico, pela Série B do Campeonato Brasileiro, foram 40.241 torcedores no total. O público pagante ainda não foi divulgado, mas deve ficar entre 38 mil e 39 mil pessoas.

O recorde de público de toda história do Atletiba ocorreu em 1978, com 55.164 pagantes no Couto Pereira, pelo Campeonato Paranaense. Coritiba e Athletico empataram em 0 a 0.

Recorde do ano

O clássico desse sábado também registrou o maior público do Athletico na Arena da Baixada em 2025. Antes, a melhor marca havia ocorrido contra o Paraná Clube, no Campeonato Paranaense, com 25.328 pagantes. Na Série B de 2025, o recorde anterior do Furacão era contra o Atlético-GO, com 16.833 pagantes.