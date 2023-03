Torcida do Athletico na Arena (Crédito: Franklin de Freitas)

Os dois jogos entre Athletico Paranaense e Maringá pelas semifinais do Campeonato Paranaense deverão ter torcida única. Neste sábado (dia 18) às 19 horas, os dois times se encontram no Willie Davids, na partida de ida. O jogo de volta será no dia 26 (um domingo), na Arena da Baixada. Tudo indica que não haverá setor para visitantes nas duas partidas.

Os dois clubes são favoráveis à medida e consultaram o Ministério Público, que deu o aval. Falta apenas agora a confirmação por parte da Federação Paranaense de Futebol (FPF).

VIOLÊNCIA

Em 26 de janeiro de 2022, no Willie Davids, torcedores do Athletico derrubaram o alambrado que separava o setor ‘Visitantes’ da arquibancada reservada para os mandantes. Eles entraram em confronto com torcedores do Maringá. A PM conseguiu controlar o confronto após cinco minutos. A repórter Monique Vilela divulgou dois vídeos sobre o incidente: vídeo 1 e vídeo 2.

O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) e o Athletico acabou punido com a perda de um mando de campo. A punição foi cumprida na primeira rodada do Paranaense de 2023.

A diretoria do Athletico tem defendido a ideia de torcida única em várias oportunidades. A medida foi adotadas nos clássicos contra o Coritiba no Brasileirão 2022 e no Paranaense 2023.

VAR

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou que Rodolpho Toski Marques será o responsável pelo VAR (árbitro de vídeo) no jogo de sábado, em Maringá. Será a primeira partida da história com VAR promovida pela FPF. As partidas das semifinais e das finais também terão essa tecnologia. O árbitro central será Robson Babinski.