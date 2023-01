Madson (Crédito: Divulgação/Athletico/Gustavo Oliveira)

O lateral-direito Madson está de volta ao Athletico Paranaense. Com um passado vitorioso no Furacão, o experiente jogador chega para reforçar o time rubro-negro na busca por mais conquistas.

“Estou muito feliz com a oportunidade de voltar”, afirma Madson. “O Athletico é um clube pelo qual tenho grande admiração e um carinho enorme. Todos me receberam muito bem aqui no clube neste meu retorno. Espero retribuir essa confiança”, destaca.

“Também volto mais experiente”, continua Madson. “Tive uma evolução na minha forma de jogar, principalmente ofensivamente. E venho para ajudar. Quem sabe ter o mesmo sucesso que eu tive em 2019. Que possamos, ao lado dos meus companheiros, obter sucesso e conquistar muitos títulos”, vislumbra.

Madson já realiza a pré-temporada no CAT Caju. O contrato do jogador com o Rubro-Negro vai até o final de 2024. Ele vestirá a camisa número 22.

O retorno ao Athletico

Em 2019, Madson conquistou com o Athletico a Levain Cup, no Japão. Depois, contribuiu para a conquista da Copa do Brasil.

Entre 7 de fevereiro, quando foi oficializado pelo Rubro-Negro, e 4 de dezembro, última partida dele naquela passagem, atuou em 34 jogos. Conquistou 17 vitórias e oito empates. Marcou cinco gols.

Uma trajetória que será retomada agora, a partir do Campeonato Paranaense de 2023.

“Vou trabalhar bastante. Fui muito bem acolhido neste retorno e só tenho a agradecer. Por isso, quero me preparar bem. Estar apto o mais rápido possível para ajudar os meus companheiros”, diz Madson.

Como joga

Madson é um lateral que defende bem e sabe sair para o ataque. Participou diretamente de 10 gols do Santos em 2022, levando-se em conta gols, assistências e o antepenúltimo passe antes da conclusão da jogada.

Em novembro, o Bem Paraná já destacava os números de lateral-artilheiro de Madson. Clique aqui para ver.

Entre 2020 e 2022, marcou 14 gols pela equipe paulista. Dez deles foram de cabeça. “O lateral hoje precisa ser completo nas duas etapas do campo, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva”, comenta Madson. “Venho me dedicando bastante quanto a isso. Sempre procuro estudar, ver materiais de jogos anteriores. Vejo também materiais de outros jogadores da minha posição que se destacam na função”, conta.

“E me especializei bastante no jogo aéreo, que hoje é um ponto forte meu”, continua o lateral-direito athleticano. “Sempre procuro me adequar ao que minha equipe precisa. E certamente, Paulo Turra vai buscar o melhor de mim para que assim seja possível”, planeja.

MADSON

Posição: lateral-direito

Número da camisa: 22

Nome completo: Madson Ferreira dos Santos

Data de nascimento: 13 de janeiro de 1992 (30 anos)

Cidade em que nasceu: Vera Cruz (BA)

Altura: 1,82m

Dominância: destro

Carreira

Madson começou a trajetória no futebol bem cedo, ainda na infância. Aos 10 anos de idade, ingressou nas equipes de iniciação do Vitória. Ficou na equipe rubro-negra de Salvador (BA) até os 15 anos de idade, quando se transferiu para o Bahia.

Com 18 anos, Madson já integrava o elenco principal do Bahia. A estreia como profissional foi em 30 de janeiro de 2011, em duelo contra o Fluminense de Feira de Santana, pelo Campeonato Baiano.

Também em 2011, atuou pela Seleção Brasileira Sub-20 nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México.

Como profissional, Madson passou ainda por ABC, Vasco da Gama, Grêmio, Santos e aqui pelo Athletico. Somando-se todos os clubes pelos quais passou, são mais de 400 jogos oficiais.

Clubes como profissional:

2023: Athletico Paranaense

2022: Santos

2021: Santos

2020: Santos

2019: Athletico Paranaense

2019: Grêmio

2018: Grêmio

2017: Vasco da Gama

2016: Vasco da Gama

2015: Vasco da Gama

2014: ABC

2014: Bahia

2013: Bahia

2012: Bahia

2011: Bahia

2010: Bahia

Títulos por equipes:

2019: Campeão da Copa do Brasil com o Athletico Paranaense

2019: Campeão da Levain Cup com o Athletico Paranaense

2018: Campeão do Campeonato Gaúcho com o Grêmio

2016: Campeão do Campeonato Carioca com o Vasco da Gama

2015: Campeão do Campeonato Carioca com o Vasco da Gama

2014: Campeão do Campeonato Baiano com o Bahia

2012: Campeão do Campeonato Baiano com o Bahia