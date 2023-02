Reprodução / Twitter / Athletico Paranaense

O lateral-esquerdo Adriano, ex-seleção brasileira, Barcelona, Coritiba e Athletico, pode acertar com o Operário de Ponta Grossa para o resto da temporada. O jogador, hoje com 38 anos, está livre no mercado, mas não joga desde meados de 2021.

Por enquanto, o Operário não confirma a negociação, mas admite que surgiu interesse no lateral. A principal questão é salarial. O jogador teria que se adequar à realidade do Operário. Neste ano, o time disputa a Copa do Brasil e Série C do Brasileirão – foi rebaixado da Série B em 2022 e passou por uma reformulação forçada no elenco. Além disso, Adriano não pode mais ser inscrito no Campeonato Paranaense, já que o prazo se encerra nesta sexta-feira (10).

Adriano foi relevado pelo Coritiba. Depois, rumou para a Europa, onde defendeu Sevilla (2005-2010), Barcelona (2010-2016) e Besiktas, da Turquia (2016-2019). Em 2019, o jogador acertou com o Athletico, mas foi pouco aproveitado (apenas 17 partidas) e, em 2020, foi para o Eupen, da Bélgica. No meio ide 2021, Adriano deixou o clube belga e desde então está sem jogar.