Pablo (Foto: José Tramontin / site oficia do Athletico)

O Athletico joga contra o Londrina neste domingo (26), às 16 horas, no estádio do Café, em Londrina. A partida é válida pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, e confronta o líder da primeira fase contra uma equipe em crise.

A partida será transmitida pelo streaming NSports. Outra opção é o Furacão Live, serviço de streaming do próprio Athletico.

LÍDER

O Athletico somou 28 pontos em 10 jogos na primeira fase. Foram 9 vitórias e um empate. O time está seis pontos à frente do segundo colocado, o Operário. E não perde mais a primeira posição. Nas quartas de final, o time vai enfrentar o 8º colocado na primeira fase, com a vantagem do mando de campo na segunda partida.

TABELA

O Londrina, ao contrário, não está garantido nas quartas de final. O time ocupa a 8ª posição, com 10 pontos. Precisa vencer para não depender de resultados paralelos – e, se vencer, pode até chegar à 6ª posição na primeira fase. Curiosamente, o Tubarão pode até perder, desde que o Aruko (9º, com 10 pontos) não vença o Cianorte, em Cianorte, e que o Azuriz (10º, com 8 pontos) não vença o Rio Branco, em Pato Branco.

CRISE

Para piorar, o Londrina vive uma crise. Na última quarta-feira (22), o time foi eliminado da Copa do Brasil ao perder para o Nova Mutum (MT) por 4 a 2. Com isso, o técnico Omar Feitosa foi demitido, após 17 dias e 4 partidas. Foi a terceira demissão de treinador somente neste ano. Antes dele, o técnico Edinho (filho de Pelé) foi mandado embora e recontratado no mesmo dia, para ser novamente dispensado alguns dias depois. Além disso, há sinais de ruptura entre a diretoria do clube e a SM Sports, gestora do futebol do clube, cujo contrato acaba no fim deste ano.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

Apesar da situação confortável na tabela, o técnico Paulo Turra não pensa em poupar jogadores. O último jogo do Athletico foi há 10 dias – vitória de 1 a 0 sobre o FC Cascavel – e a tabela do Estadual só prevê jogos aos fins de semana.

Pela primeira vez, Turra pode contar com o atacante Vitor Roque, que estava com a seleção sub-20. O jogador, que completa 18 anos nesta terça-feira (28), pode ser escalado como titular no comando de ataque, e Pablo ficaria mais recuado. Nesse caso, Canobbio ou Vitor Bueno perderiam o lugar no time. O goleiro Bento e o volante Erick, recuperados de lesão, estão à disposição. Na lateral-direita, há uma dúvida entre Khellven e Madson.

ESCALAÇÃO DO LONDRINA

Sem Feitosa, o Londrina deve ter o auxiliar Edson Vieira como treinador na casamata. Nos últimos jogos, o time tem atuado no 4-3-3, com Saulo; Ezequiel, Gabriel, Thawan e Felipe Vieira; João Paulo, Moisés Gaúcho e Diego Jardel; Vinícius Jaú, Hugo Cabral e Júnior Dutra.

LONDRINA x ATHLETICO

Londrina: Saulo; Ezequiel, Gabriel, Thawan e Felipe Vieira; João Paulo, Moisés Gaúcho e Diego Jardel; Vinícius Jaú, Hugo Cabral e Júnior Dutra. Técnico: Edson Vieira (interino)

Athletico: Bento; Khellven (Madson), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho e Erick; Terans, Vitor Bueno (Canobbio ou Vitor Roque) e Cuello; Pablo. Técnico: Paulo Turra

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr.

Local: Estádio do Café, em Londrina, domingo, às 16 horas