Pablo comemora: atacante fez o gol da virada e já soma sete tentos no estadual (Foto: Valquir Aureliano)

O Athletico é líder isolado do Campeonato Paranaense. Jogando na Arena da Baixada na noite deste sábado (11 de fevereiro), o Furacão venceu um duelo direto contra o Operário na disputa pela liderança da competição. Rafhael Lucas abriu o placar para os visitantes no começo da partida, mas Erick empatou o jogo ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o zagueiro Jonathan Costa, do Fantasma, foi expulso e o rubro-negro mostrou qualidade e tranquilidade para alcançar a virada, num gol marcado por Pablo. Já nos acréscimos, Cuello contou com um desvio na zaga para ver seu arremate parar no fundo do gol, dando números finais ao confronto: 3 a 1.

CONFIRA O RELATO COMPLETO DA PARTIDA: Com um jogador a mais, Athletico vence o Operário de virada e se isola na liderança do estadual

Abaixo, você confere a avaliação sobre o desempenho de cada um dos jogadores athleticanos que estiveram em campo na Arena neste sábado.

ATUAÇÕES DO ATHLETICO

Léo Linck (7,0)

Sem culpa no gol sofrido e depois fez grandes defesas para evitar um prejuízo ainda maior.

Khellven (7,0)

Cruzamento perfeito para o gol de empate, marcado por Erick.

Pedro Henrique (6,0)

Bateu cabeça no começo da partida. Importante para dar qualidade na saída de bola.

Matheus Felipe (6,0)

Também teve dificuldades no começo, mas depois desempenhou bem e foi seguro.

Pedrinho (5,5)

Cometeu um erro que originou o gol de Rafhael Lucas. Melhorou na segunda etapa.

Erick (7,0)

Acertou um belo cabeceio no primeiro tempo para empatar e partida num momento difícil para a equipe.

Hugo Moura (6,0)

Entrou aos 37-2º e ajudou o time a manter uma boa postura defensiva.

Christian (6,0)

Apareceu pouco no ataque e pouco fez para levar o time pra frente.

Fernandinho (6,0)

Entrou aos 11-2º e melhorou a qualidade de passe no meio de campo athleticano.

Terans (7,5)

Caiu pela direita, apareceu pelo meio e foi o jogador mais criativo do ataque rubro-negro.

Cittadini (5,0)

Apareceu muito pouco na partida e não conseguiu criar praticamente nada.

Vitor Bueno (6,0)

Entrou aos 11-2º. Participou mais do jogo que Cittadini, mas não criou muito mais que ele.

Canobbio (6,5)

Lutou e se movimentou muito. Teve três chances, mas não conseguiu balançar a rede.

Cuello (7,0)

Entrou aos 37-2º e conseguiu marcar o dele já nos acréscimos, em chute desviado.

Pablo (7,0)

Bom posicionamento e faro de artilheiro. Fez o gol da virada athleticana.