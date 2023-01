Luan Patrick com a seleção brasileira (Crédito: Divulgação/CBF/Alexandre Loureiro)

O Athletico Paranaense já reduziu o elenco em 21 nomes para a temporada 2023. Os dois últimos de saída são o ponta John Mercado, 20 anos, e o zagueiro Luan Patrick, 20 anos.

Mercado rescindiu e acertou com o Vilafranquense, da segunda divisão de Portugal.

Luan Patrick foi emprestado ao Red Bull Bragantino.

JÁ DEIXARAM O ATHLETICO

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Zagueiro: Walber* (ABC), Edu* (Goiás), Lucas Halter* (Goiás) e Luan Patrick (Bragantino)

Lateral-direito: Orejuela (São Paulo) e Dani Bolt* (Juventude)

Lateral-esquerdo: Nicolas (América-MG)

Volante: Matheus Fernandes (Bragantino) e Léo Gomes* (Vitória)

Meia: Marlos (sem clube), Denner (CRB), Jader* (Atlético Nacional-COL), Bruno Leite* (Joinville) e Dudu Scheidt* (Operário)

Ponta: Kleiton* (Chapecoense), Paulo Victor* (Ituano), Daniel Cruz* (Juventude), Yago* (Ituano) e John Mercado (Vilafranquense-POR)

Centroavante: Mingotti* (Operário)

O ELENCO DO ATHLETICO PARA 2023

Goleiros: Bento, Léo Linck e Mycael

Zagueiros: Thiago Heleno, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Matheus Felipe

Laterais–direitos: Khellven e Madson

Laterais–esquerdos: Fernando e Pedrinho

Volantes: Fernandinho, Alex Santana, Cittadini, Erick, Hugo Moura, Christian e Bryan García

Meias: Terans e Vitor Bueno

Pontas: Canobbio, Vitinho, Cuello, Marcelo Cirino e Jajá

Ponta/centroavante: Rômulo

Centroavantes: Pablo, Vitor Roque e Arriagada

O MERCADO DO ATHLETICO PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-direito: Madson (Santos)

Lateral-esquerdo: Fernando (Chapecoense)

Centroavante: Arriagada (Colo-Colo-CHI)

LUAN PATRICK

Revelado nas categorias de base do Athletico, Luan Patrick tem contrato com o Furacão até 2024. Em 2022, foi pouco utilizado no clube (apenas nove jogos) e acabou emprestado ao América Mineiro – atuou em dez rodadas do Brasileirão.

O jogador está na mira de clubes europeus desde que começou a se destacar nas categorias de base do Athletico. O interesse aumentou a partir de 2019, quando o jogador foi campeão do Mundial Sub-17, atuando como titular em todas as partidas da campanha vencedora.

Em julho de 2020, surgiu o interesse do Eitracht Frankfurt, segundo sites europeus. Em julho de 2021, a imprensa italia noticiou que Bologna, Atalanta e Fiorentina estavam de olho no jogador. As reportagens chegaram a citar, na época, o valor de 7 milhões de euros para a compra do zagueiro.

Com o fim da temporada 2022, o interesse dos europeus voltou a ser notícia. Dessa vez, os principais nomes são Bologna e Fiorentina.

Luan Patrick nasceu em Coqueiros do Sul (RS) e começou no futsal. Depois, passou pelas categorias de base de Internacional, Juventude e Figueirense. Chegou ao Athletico em setembro de 2018. Até hoje soma 25 partidas como profissional pelo clube paranaense.

JOHN MERCADO

Mercado chegou ao Athletico em 2020, para as categorias de base. Ficou nos juniores até o início de 2022, quando foi promovido ao profissional por Alberto Valentim. Sua estreia profissional foi na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, em São Paulo, pela Recopa Sul-Americana. Depois, só atuou em mais uma partida da equipe principal – entrou aos 44 minutos do segundo tempo na vitória por 4 a 2 sobre o Bragantino, escalado pelo técnico Felipão.

O ponta tem passagens pelas seleções sub-17 e sub-20 do Equador. Em 2022, ficou emprestado ao CSA.