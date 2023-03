Athletico 1×0 Maringá, na Arena da Baixada, pela primeira fase de 2023 (Crédito: Valquir Aureliano)

Maringá e Athletico Paranaense se enfrentam às 19 horas deste sábado (dia 18), no Estádio Willie Davids, em Maringá, na partida de ida das semifinais do Campeonato Paranaense. O jogo de volta será em 26 de março, um domingo, na Arena da Baixada. O gol como visitante não é critério de desempate. Em caso de empate na soma dos placares, a decisão será nos pênaltis.

Quem avançar, pega na final o vencedor do duelo FC Cascavel x Operário, que começa dia 19 (domingo).

A partida de sábado será transmitida por NSports, Furacão Live e OneFootball.

TORCIDA ÚNICA

Os dois jogos da semifinal entre Maringá e Athletico, no Willie Davids e na Arena da Baixada, devem ter torcida única. Os clubes pediram, o Ministério Público concordou e a Federação Paranaense de Futebol (FPF) deve confirmar ainda nessa sexta-feira (dia 17). Em janeiro de 2022, o jogo em Maringá entre as duas equipes ficou marcado por episódios de violência entre torcedores.

VAR

O jogo deste sábado é histórico. Será a primeira partida organizada pela FPF em toda história com a utilização do VAR, o árbitro de vídeo. Rodolpho Toski Marques será o responsável por comandar essa tecnologia neste jogo. Os demais confrontos das semifinais e das finais também terão VAR.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

O Athletico conseguiu efeito suspensivo para liberar quatro jogadores para a partida deste sábado: os zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique, o lateral-esquerdo Pedrinho e o volante Christian. Desses quatro, só Thiago Heleno é titular absoluto. Pedro Henrique disputa posição com Zé Ivaldo. E Pedrinho, com Fernando. O técnico Paulo Turra deve seguir sem os atacantes Marcelo Cirino e Rômulo, ambos em fase final de recuperação. Clique aqui para saber mais sobre a escalação do Furacão.

MARINGÁ DESFALCADO

O Maringá não terá o ponta Mirandinha, 23 anos, um dos destaques da equipe na campanha do vice paranaense em 2022 e também na atual temporada. Ele acertou com o Gyeongnam, da Coreia do Sul. O artilheiro da equipe em 2023 é o meia Serginho (32 anos, ex-Palmeiras e Santos), com 4 gols em 13 jogos.

RETROSPECTO

Fundado em 2010, o Maringá FC enfrentou nove vezes o Athletico. Foram seis vitórias da equipe da capital e dois empates. A única vitória do time do Interior ocorreu no Paranaense de 2015, na Arena da Baixada, pelo placar de 2 a 1. Ou seja, em Maringá, o time mandante nunca venceu o Furacão.

A única vitória do Maringá sobre o Athletico:

14 de março de 2015, 9ª rodada

Athletico 1×2 Maringá

Atlético: Weverton; Eduardo, Gustavo, Léo Pereira e Natanael; Deivid, Hernani, Felipe (Bruno Mota) e Rafinha (Crysan); Marcos Guilherme (Edigar Junio) e Cléo. Técnico: Claudinei Oliveira.

Maringá: Tadeu; Rhuan, Fabiano, Marcelo Xavier e Edinho; Italo, Eurico, Serginho Paulista e Danilo Rios (Alex); Edimar (Max) (Gabriel Barcos) e Rafael Santiago. Técnico: Claudemir Sturion.

Gols: Cléo (12-1º, de pênalti, sofrido por Cléo), Edinho (32-1º), Marcelo Xavier (7-2º, após escanteio)

Público: 6.363 pagantes

Local: Arena da Baixada

FATOR CAMPO

O Maringá venceu 8 dos 9 jogos como mandante em 2023. O único tropeço foi a derrota por 1 a 0 para o Coritiba. Já o Athletico venceu os 6 jogos que disputou fora de casa em 2023.

MARINGÁ x ATHLETICO

Maringá: Dheimison; Marcos Vinícius, Wesley, Gustavo Vilar e Caíque; Morelli (Denoni) e Matheus Bianqui; Robertinho, Serginho (Gui Sales) e Matheus Moraes; Bruno Lopes (Alemão). Técnico

Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno e Pedrinho (Fernando); Fernandinho e Erick (Alex Santana); Terans, Vitor Bueno e Canobbio (Cuello); Pablo (Vitor Roque). Técnico: Paulo Turra

Árbitro: Robson Babinski

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá, sábado às 19 horas

Ingressos: R$ 37 e R$ 52 (área coberta)