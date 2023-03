Vitor Roque comemora gol em Athletico x ISJ (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico Paranaense está na semifinal do Campeonato Paranaense. A vaga foi garantida nesse domingo (dia 12) à noite, com a vitória por 4 a 0 sobre o Independente São Joseense (ISJ), na Arena da Baixada, na partida de volta das quartas de final. No jogo de ida, em São José dos Pinhais, o Furacão já havia vencido por 5 a 2. Com isso, poderia avançar nesse domingo mesmo com uma derrota por dois gols de diferença.





















Nas semifinais, o Athletico vai enfrentar o Maringá, que eliminou o Cianorte. A outra semifinal será entre Operário e Cascavel. Os quatro semifinalistas têm vaga garantida na Copa do Brasil de 2024. A quinta vaga para o Paraná fica com a equipe eliminada com melhor campanha – o Coritiba, nesse caso.

O Athletico completou 12 jogos em 2023, agora com 11 vitórias e 1 empate, todos sob o comando do técnico Paulo Turra.

Clique nos números para ver os gols do Athletico no jogo: 1, 2, 3 e 4

ARTILHEIROS

Os gols da partida foram de Vitor Roque (2), Vitor Bueno e Terans. O meia Vitor Bueno é o vice-artilheiro do Athletico em 2023, agora com 4 gols em 12 jogos. No total, ele soma 10 gols em 43 partidas pelo clube. Ele divide a vice-artilharia do time no ano com o uruguaio David Terans, que agora soma 4 gols em 11 partidas no ano (e 30 gols em 108 jogos pelo clube no total). O centroavante Vitor Roque tem 3 gols em 3 jogos pelo Furacão no ano – e 10 em 39 no total.

ESCALAÇÃO

As baixas no Athletico eram quatro suspensos pela briga no Atletiba: Thiago Heleno, Pedro Henrique, Pedrinho e Christian. Os atacantes Rômulo e Marcelo Cirino seguem em recuperação e também ficaram de fora. Os seis já não atuaram na rodada anterior. Em relação ao último jogo, foram quatro mudanças. Uma era a volta do meia-atacante Terans, após cumprir suspensão, entrando no lugar do ponta Canobbio. As outras foram por decisão do técnico Paulo Turra, colocando Pablo, Khellven e Erick no banco, para as entradas do centroavante Vitor Roque, do lateral-direito Madson e do volante Alex Santana.

ESQUEMA TÁTICO

Turra manteve o esquema tático 4-2-3-1, usado como base em 2023, com Terans e Vitor Bueno se revezando entre as posições de extremo pela direita e meia ofensivo centralizado. Cuello ficou aberto na esquerda.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve o Athletico repetindo suas atuações de 2023, com postura ofensiva, facilidade para trocar passes e repertório variado para atacar. E também muito espaços cedidos para o adversário. O ISJ aproveitou essa marcação frouxa para tocar a bola e chegar com frequência ao ataque. Esse cenário proporcionou um jogo aberto, com boas jogadas ofensivas dos dois lados. O Furacão abriu o placar aos 10 minutos, em belo chute de fora da área de Vitor Bueno, e fez o segundo aos 36, em chute de Terans. O time ainda teve mais cinco bons lances no ataque. O ISJ chegou com perigo em três momentos.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, o Athletico fez duas substituições, com as entradas do volante Hugo Moura e do meio-campista Léo Cittadini. Saíram Fernando e Fernandinho. Com isso, Cittadini ficou improvisado na lateral-esquerda. O ISJ demonstrou cansaço e ficou vulnerável. O time da casa não forçou o ritmo e chegou ao 3º gol naturalmente, aos 11, em cruzamento de Alex Santana e cabeceio de Vitor Roque. Aos 14, mais duas substituições no Furacão, com as entradas do centroavante Pablo e do zagueiro Kaique Rocha, que fez sua estreia pelo clube. Aos 21, o 4º gol, em escanteio de Terans e cabeceio de Vitor Roque. Aos 29, saiu Vitor Roque e entrou o centroavante Arriagada.

ATHLETICO 4×0 ISJ

Athletico: Bento; Madson, Matheus Felipe, Zé Ivaldo (Kaique Rocha) e Fernando (Cittadini); Fernandinho (Hugo Moura) e Alex Santana; Terans, Vitor Bueno (Pablo) e Cuello; Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra

ISJ: Gabriel Leite (João Vitor); Doca, Rodrigo, Carlão e Ricardinho (Murilo); Carlos Alberto (Dé), Thiago Primão, Willyan Sotto (Juliano Fabro), Gabrielzinho (Adriano Klein), Arthur Bessa e Wellissol. Técnico: Zé Roberto

Gols: Vitor Bueno (10-1º), Terans (36-1º), Vitor Roque (11-2º e 21-2º)

Cartões amarelos: Fernando (A). Murilo (ISJ)

Árbitro: Christian Eduardo Gorski da Luz

Público: 16.825

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

7 – Cruzamento rasteiro. Willyam Sotto recebe na cara do gol e chuta. Cuello se atira e bloqueia, salvando o Athletico.

8 – Cuello recebe no bico da área e chuta cruzado. A bola passa perto, ao lado.

10 – Gol do Athletico. Fernandinho toca para Vitor Bueno, que domina, gira e chuta forte, de longa distância. A bola morre no cantinho. Golaço!

13 – Vitor Bueno chuta de fora da área. Gabriel Leite espalma.

15 – Falta de longa distância. Thiago Primão chuta forte, no canto. Bento espalma.

20 – Sotto arrisca do bico da área. A bola passa perto.

36 – Gol do Athletico. Vitor Bueno tenta o passe. A zaga corta. Vitor Roque pega o rebote e toca para Terans, na área. Ele gira e chuta no canto.

39 – Madson cruza. Vitor Bueno, livre na área, cabeceia ao lado.

47 – Cuello rouba no ataque. Vitor Roque enfia e Vitor Bueno sai na cara do gol. Ele chuta e o goleiro defende.

Segundo tempo

11 – Gol do Athletico. Alex Santana cruza da direita. Vitor Roque cabeceia no canto.

20 – Gol do Athletico. Escanteio. Terans cruza. Vitor Roque sobe na pequena área e cabeceia.