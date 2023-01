Torcida durante Athletico x Maringá, na Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

Os ingressos gratuitos disponíveis para a partida do Athletico contra o Foz do Iguaçu, nesta quarta-feira (dia 25) às 19h15, já foram todos reservados. A partida será novamente acompanhada somente por mulheres (de todas as idades) e crianças de até 12 anos, de forma exclusiva, como punição aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR). O acesso será feito com o ingresso, documento oficial com foto e 1kg de alimento não perecível.

Ainda é possível conseguir ingressos, desde que ocorram desistências “Caso sejam feitos cancelamentos, novos ingressos serão disponibilizados automaticamente no site ingressos.athletico.com.br”, informou o clube.

O Athletico foi punido com a perda de dois mandos de campo pelo TJD-PR por brigas de torcedores em 2022, em jogos contra Coritiba e Maringá. Tradicionalmente, a perda de mando era cumprida com ‘portões fechados’, ou seja, sem a presença da torcida. Dessa vez, o Tribunal decidiu limitar a mulheres e crianças. O mesmo foi aplicado ao Coritiba, na partida contra o Aruko, na primeira rodada do Campeonato Paranaense 2023, quando 8.871 torcedores foram ao Couto Pereira.

No último sábado, quando o Athletico cumpriu a primeira perda de mando de campo, a Arena da Baixada registrou a presença de 32.031 torcedores (apenas mulheres e crianças), na vitória sobre o Maringá, por 1 a 0. Foram arrecadadas 30 toneladas de alimentos.

A capacidade do estádio é de 42.372 torcedores.

Mais informações sobre ingressos e acesso ao estádio: site oficial do Athletico.