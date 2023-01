Torcida do Athletico na Arena da Baixada (Crédito: Franklin de Freitas)

Mulheres e crianças esgotaram em 24 horas todos os ingressos gratuitos disponíveis para o setor do time mandante no jogo Athletico x Maringá, marcado para este sábado (dia 21) às 16 horas, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense.

Para ir ao jogo, era necessário gerar um ingresso no site ingressos.athletico.com.br. O processo começou na manhã de segunda-feira (dia 16) e, na manhã dessa terça-feira, o clube comunicou que as entradas foram esgotadas.

A partida de sábado será aberta somente por mulheres (de todas as idades) e crianças de até 12 anos, como punição aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR). O clube perdeu dois mandos de campo por brigas de atleticanos em 2022, nos jogos contra Coritiba e Maringá.

O segundo jogo de punição será contra o Foz do Iguaçu, no próximo dia 25 (uma quarta-feira) às 19h15, na Arena da Baixada. O clube ainda não abriu o sistema de ingressos para essa partida.

Para o jogo de sábado, contra o Maringá, restaram apenas ingressos para a torcida visitante – o setor recebe 10% do espaço do estádio.

A Arena da Baixada tem capacidade para 42 mil pessoas. O setor visitante terá cerca de 4.200 lugares.

Ainda é possível conseguir ingresso para o setor mandante, onde fica a torcida do Athletico, desde que ocorram desistências. “Caso sejam feitos cancelamentos, novos ingressos serão disponibilizados automaticamente no site ingressos.athletico.com.br”, informou o clube.

“O acesso será feito com o ingresso, documento oficial com foto e 1kg de alimento não perecível”, explicou o clube.

PERDA DE MANDO

Tradicionalmente, a perda de mando de campo é cumprida com o sistema de ‘portões fechados’, ou seja, sem a presença de torcedores. Dessa vez, o TJD-PR decidiu inovar liberando apenas mulheres e crianças, acatando uma sugestão do Coritiba.

O Coritiba perdeu um mando de campo por brigas de torcedores no jogo com o Athletico, em fevereiro de 2022. O clube do Alto Glória cumpriu a perda de mando no último domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Aruko, quando apenas mulheres e crianças puderam entrar no estádio.