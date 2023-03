Willian Bigode (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O atacante Willian Bigode é o novo reforço do Athletico Paranaense para a sequência da temporada. Com passagem pelo Rubro-Negro logo no início da carreira, entre 2006 e 2008, Willian está de volta ao clube. Agora com 36 anos de idade, vem com uma carreira vitoriosa construída no esporte. Chega emprestado junto ao Fluminense até o fim da temporada de 2023.

“Estou muito feliz por voltar ao Athletico Paranaense, um clube de tanta potência, não somente quando se fala em estrutura, mas também em desempenho e conquistas”, destaca Willian Bigode. “Para mim, é um motivo de muito orgulho essa oportunidade aqui. Muito feliz por voltar para um clube tão grandioso, que cada vez se torna uma referência no Brasil e no mundo”, afirma.

Novamente com a 11

este retorno ao Furacão, Willian vai usar a camisa 11. Mesmo número com o qual atuava pelo clube em 2008. E o sentimento de voltar para o Rubro-Negro é o melhor possível. Na primeira entrevista neste retorno ao clube, fala com carinho dos momentos que viveu no CAT Caju logo no início da carreira.

Comemora ainda a oportunidade de poder trabalhar novamente ao lado de Paulo Turra, Felipão e Alexandre Mattos. Ao lado dos três, alcançou grandes conquistas por Cruzeiro e Palmeiras.

“Quando cheguei aqui pela primeira vez, em 2006, o clube já tinha esse diferencial de estrutura. E quando volto agora aqui hoje, você encontra não apenas o que expandiu daquilo, mas sim a modernidade em todos os setores”, elogia Willian Bigode.

“Tenho certeza de que tudo isso que o Athletico vem conquistando também se deve a esse bom ambiente que o clube tem e que faz muita diferença”, acrescenta. “Foi uma das boas referências não só das pessoas que estão atualmente aqui no clube, mas de companheiros com quem já trabalhei em outros lugares e que falaram muito bem sobre o Athletico também. Então tenho certeza de que tudo isso que o Athletico vem conquistando, esse bom ambiente que o clube tem, faz muita diferença”, completa.

Carreira vitoriosa

Willian Gomes de Siqueira nasceu em Santa Fé do Sul, cidade de pouco mais de 30 mil habitantes, no noroeste paulista. Os pais são de Três Fronteiras (SP). E boa parte da infância, ele passou em Urânia (SP). Em cada conversa, o jogador fala com carinho das três cidades. Todas ali na mesma região.

Os primeiros passos no futebol foram nas equipes de iniciação do Clube Atlético Uraniense, de Urânia. O Rio Preto (SP) e a União Barbarense (SP) são os outros clubes de infância do atleta.

A carreira de Willian teve o início consolidado a partir das divisões de base do Guarani. Estreou como profissional pelo clube de Campinas (SP) em 22 de agosto de 2004, durante partida contra o Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

Chegou ao Athletico Paranaense em dezembro de 2005. Ficou até 2008. Com o Furacão, disputou 53 jogos. Conquistou 25 vitórias e 15 empates. Marcou 8 gols. Atuou em competições como o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e as extintas Copa Paraná e Copa dos 100 Anos, da Federação Paranaense de Futebol.

Depois do Rubro-Negro, passou ainda por Vila Nova (GO), Figueirense, Corinthians, Metalist (Ucrânia), Cruzeiro, Palmeiras e Fluminense.

O apelido “Bigode” partiu de uma brincadeira com o pai, que começou quando Willian ainda atuava na Ucrânia. Foi lá que surgiu a ideia para o atacante deixar a barba crescer nessa parte do rosto enquanto o pai fazia o mesmo aqui no Brasil.

Willian adotou o novo visual. E o apelido se consolidou no retorno do atleta ao futebol brasileiro, para defender o Cruzeiro, em 2013.

Na carreira, Willian Bigode disputou 735 jogos oficiais como profissional. Marcou 170 gols. Conquistou 14 títulos com as equipes pelas quais passou. Dentre eles, a CONMEBOL Libertadores de 2012, 2020 e 2021, os Brasileiros de 2011, 2013, 2014 e 2018, e a Copa do Brasil de 2020.

“O Athletico sempre monta equipes muito competitivas. E realmente se exige isso”, continua o novo reforço rubro-negro. “São muito jogos. Um calendário bem exigente também pelo nível de competições que vamos disputar. Venho para agregar. As peças que o clube possui já o fortalecem muito. Então, temos tudo para poder brigar em todas as competições que vamos disputar”, projeta.

Willian Bigode

Posição: atacante

Número da camisa: 11

Nome completo: Willian Gomes de Siqueira

Data de nascimento: 19 de novembro de 1986 (36 anos)

Cidade em que nasceu: Santa Fé do Sul (SP)

Altura: 1,71m

Dominância: destro

Clubes como profissional: Athletico Paranaense, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, Metalist (Ucrânia), Corinthians, Figueirense, Vila Nova (GO) e Guarani

Títulos: Campeonato Carioca 2022, Libertadores 2020, 2021 e 2012, Copa do Brasil 2020, Paulista 2020, Brasileiro 2018, 2014, 2013 e 2011 e Mineiro 2014