Paulo Baier (Crédito: Divulgação/BotafogoFutbolSA)

Apesar de estar dentro da zona de classificação para o mata-mata do Paulistão, o Botafogo-SP anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico Paulo Baier. A decisão, segundo o clube de Ribeirão Preto (SP), foi tomada após reunião entre o treinador e o departamento de futebol, nesta tarde.

Paulo Baier vinha fazendo um bom trabalho à frente do Botafogo no Paulistão. O treinador deixa o comando do time na liderança provisória do Grupo A, com 14 pontos e uma campanha com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Na última rodada, o time foi derrotado pelo São Bernardo, de virada, por 2 a 1. O Botafogo tinha um jogador a mais em campo, porém não conseguiu reverter o resultado.

Paulo Baier chegou ao Botafogo em maio de 2022 e foi um dos principais responsáveis pela conquista do acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. No total, Baier deixa o clube com aproveitamento de 57,8%: 18 vitórias, 11 derrotas e cinco empates).

Para o lugar de Paulo Baier, a diretoria do time de Ribeirão Preto definiu que o auxiliar técnico José Leão vai assumir o time de forma interina até o final do Paulistão. Nas próximas duas rodadas restantes da primeira fase do Paulistão, o Botafogo joga contra o Água Santa, em Diadema, e encerra sua participação na primeira fase contra o São Paulo, em casa.

Entre estes dois jogos, o Botafogo-SP viaja até o Piauí para enfrentar o Parnahyba pela primeira fase da Copa do Brasil no dia 1 de março.