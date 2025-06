O técnico Odair Hellmann no Atletiba 395: Athletico e Coritiba na Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico do Athletico, Odair Hellmann, elogiou o desempenho da equipe na derrota por 1 a 0 para o Coritiba, nesse sábado (dia 28), na Arena da Baixada. Ele lamentou as chances de gol perdidas e destacou o apoio da torcida, que quebrou mais um recorde no estádio.

“Não pode ter esse volume e não fazer o gol”, disse Hellmann, em entrevista coletiva. “Não pode ter tanta superioridade e não fazer o gol, porque em determinado momento a outra equipe vai voltar pra partida. No único momento que o Coritiba fez alguma coisa, teve o escanteio e fez o gol. O que faltou pra nós foi a melhor efetivação pra aquilo que a gente produziu”, comentou.

Para o treinador, é preciso sentir o peso da derrota em casa, mas retomar o caminho da reação na Série B. “A derrota tem que doer. É dura. Mas o que a gente fez hoje mostra que a gente tem um caminho. Então a gente vai chorar só até amanhã. É chorar 24 horas e acreditar no processo e buscar três pontos em seguida”, disse Hellmann.

Na próxima rodada, o Athletico vai a Manaus enfrentar o Amazonas, no sábado (dia 5).