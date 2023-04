Felipão – Athletico campeão paranaense de 2023 – festa na Arena da Baixada (Crédito: Robson Mafra)

O diretor técnico do Athletico Paranaense, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, deu uma entrevista coletiva após a conquista do título paranaense, nesse domingo (dia 9), na Arena da Baixada, ao lado do técnico Paulo Turra.

Na entrevista, o veterano afirmou que não interfere no trabalho do treinador. “Eu não sou mais técnico. Não fala nada pro Paulo (Turra). Só dou minha opinião quando temos a reunião, a conversa semanal ali. As decisões que um técnico tem que ter, o Paulo tem. Não se metam onde não devem se meter”, declarou Felipão.

Sobre o título, Felipão fez uma homenagem a Mario Celso Petraglia, que se recupera de uma cirurgia. “Fico feliz de ter essa partciapção junto com o Paulo (Turra). Vencemos e ganhamos invictos, o que não acontecia há 87 anos. Quero dar parabéns ao nosso presidente, que não está presente aqui, mas está no nosso coração. E parabéns a todos os atletas. Eles assimilaram bem. É normal que os atletas sintam alguma diferença com essa mudança, com eu saindo e o Paulo (Turra) assumindo. É normal que nossos torcedores possam ficar apreensivos”, comentou.

Paulo Turra destacou que a série invicta não virou uma distração. “Em nenhum momento nos tirou a atenção. É um premio para todos. Me sinto orgulhoso de fazer parte desse projeto”, declarou. “Sabemos que temos que evoluir e vamos evoluir”, afirmou. “Nosso grupo é muito forte e muito coeso”, disse.