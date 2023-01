Vitor Roque em treino da seleção brasileira sub-20 (Crédito: Divulgação/CBF/Rafael Ribeiro)

O Newcastle United, da Inglaterra, e o Barcelona, da Espanha, entraram forte na briga para contratar o atacante Vitor Roque, do Athletico Paranaense. O clube espanhol chegou a apresentar uma proposta de 35 milhões de euros pela aquisição do jogador, segundo o Mundo Deportivo. Na Inglaterra, a informação é que o Newcastle prepara uma oferta acima desse valor.

A multa rescisória de Vitor Roque para o Exterior é de 60 milhões de euros, segundo o Goal, e de 100 milhões de euros, segundo o GE.

Além dos dois clubes europeus, outros três também estão monitorando o jogador e devem entrar na briga pela contratação: Real Madrid, Chelsea e PSG.

Revelado no Cruzeiro, Vitor Roque foi comprado em 2022 pelo Athletico Paranaense por R$ 24 milhões. Foi a maior compra da história do clube. O atacante atuou em 36 dos 74 jogos do Athletico na temporada 2022. Foi titular em 18 jogos. Marcou sete gols e fez três assistências. Jogou como centroavante com o técnico Felipão, mas já foi utilizado como ponta no Cruzeiro.

Vitor Roque está com a seleção brasileira sub-20, que disputa o Campeonato Sul-Americano a partir do dia 19.