Athletico x CRB na Arena (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico Paranaense está nas oitavas de final da Copa do Brasil. A vaga foi garantida nessa terça-feira (dia 25) à noite, com a vitória nos pênaltis por 4 a 2 sobre o CRB, na partida de volta da terceira fase, na Arena da Baixada. No tempo nornal, o time paranaense venceu por 2 a 1. No jogo de ida, em 12 de abril, o time alagoano ganhou em casa por 1 a 0 e só precisava de um empate em Curitiba. O gol como visitante não é critério de desempate.

























































Por estar na Libertadores 2023, o Athletico entrou direto na 3ª fase e recebeu R$ 2,1 milhões. Ao passar pelo CRB, ganhou mais R$ 3,3 milhões, acumulando assim R$ 5,4 milhões. Os confrontos

das oitavas de final são definidos por sorteio.

Na decisão por pênaltis, conveteram para o Athletico: Fernandinho, Terans, Pablo e Vitor Bueno. Ninguém desperdiçou. Para o CRB, só João Paulo e Matheus Ribeiro acertaram. E erraram: Diogo Silva (Bento defendeu) e Anselmo Ramon (trave).

FATOR CAMPO

Como mandante, o Athletico está invicto desde 25 de outubro de 2022 (3 a 1 para o Palmeiras, pela 34ª rodada do Brasileirão). Desde então, foram 12 vitórias e 2 empates em casa.

ESCALAÇÃO

As baixas no Athletico eram Cittadini, Cirino e Kaique Rocha. O técnico Paulo Turra seguiu a estratégia de trocar a escalação a cada jogo, adaptando o time às características dos adversários e dosando o desgaste físico da maratona de partidas. Dessa vez, as novidades foram Rômulo na ponta e Christian como meia ofensivo centralizado. O esquema tático era o 4-2-3-1 de sempre, com Terans (direita), Christian (centro) e Rômulo (esquerda) na linha de três.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com gol. Já aos 7 minutos, Valoura lançou e João Paulo recebeu nas costas da defesa. Ele chutou, Bento rebateu e Anselo Ramon completou. A arbitragem chegou a anular por impedimento, mas o VAR verificou e validou o gol: CRB 1 a 0. O Athletico tinha o domínio territorial do jogo, mas não conseguia criar chances. O time apostou tudo nos cruzamentos, principalmente com Khellven, mas levou pouco perigo. Foram 29 cruzamentos na 1ª etapa — 10 certos. O visitante seguiu levando perigo nos contra-ataques e, dessa forma, colocou uma bola no travessão (aos 34) e teve gol anulado por impedimento (aos 35).

MUDANÇAS

Turra resolveu reagir e fez duas substituições já aos 40 do 1º, tirando Christian e Erick e colocando o meia Vitor Bueno e o centroavante Pablo. O time mudou para o 4-1-4-1, com Fernandinho de único volante. Pablo e Vitor Bueno ficaram centralizados na linha de quatro, com Terans e Rômulo pelos lados do campo. Nos minutos finais, o Athletico sufocou o adversário e conseguiu três lances de perigo.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, saiu Rômulo e entrou o volante Alex Santana. O CRB recuou, mudou para o 5-4-1 e passou a levar sufoco. O jogo virou um ‘ataque contra defesa’. Aos 15, o lateral Madson entrou no lugar de Khellven. E participou do gol de empate, já aos 18, recebendo lançamento de Fernandinho e ajeitando de cabeça para Alex Santana finalizar na pequena área: 1 a 1. O CRB começou a respirar a partir dos 25 e aplicou dois contra-ataques perigosos. Aos 32, saiu o lateral Pedrinho e entrou o atacante Willian Bigode. A virada veio aos 35, em falta de Terans, desvio de Thiago Heleno e finalização de cabeça de Alex Santana: 2 a 1.

ESTATÍSTICAS

No total dos 90 minutos, o Athletico teve 62% de posse de bola, 32 finalizações (10 certas), 10 escanteios e 93% de precisão nos passes. O CRB somou 11 arremates (6 certos), 3 escanteios e 82% de acerto nos passes. Os dados são do Footstats.

ATHLETICO 2×1 CRB, nos pênaltis 4×2

Athletico: Bento; Khellven (Madson), Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho (Willian Bigode); Fernandinho e Erick (Pablo); Terans, Christian (Vitor Bueno) e Rômulo (Alex Santana); Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição e Guilherme Romão (Edmar); Auremir (Lucas Lima) e Juninho Valoura; Mike (Gum), João Paulo e Renato (Copete); Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer

Gols: Anselmo Ramon (7-1º) e Alex Santana (18-2º e 35-2º)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Cartões amarelos: Valoura (C).

Público: 19.816

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

7 – Gol do CRB. Valoura lança. João Paulo recebe nas costas da defesa e chuta duas vezes. Bento rebate as duas. Anselo Ramon pega o rebote e cutuca para o gol vazio.

10 – Khellven cruza da direta. Erick cabeceia perto, ao lado.

26 – João Paulo arrisca de longe. A bola passa perto do gol.

34 – Falta na direita. Valoura cruza. Anselmo Ramon cabeceia a bola no travessão.

35 – Contra-ataque. Matheus Ribeiro cruza rasteiro. Fernandinho tenta cortar e marca contra. O VAR anula por impedimento.

40 – Terans cruza. Erick cabeceia ao lado.

45 – Escanteio. Vitor Bueno cruza. Vitor Roque cabeceia. O goleiro espalma.

46 – Pablo chuta de fora da área. O goleiro espalma no canto.

50 – Falta frontal. Khellven cobra no canto. O goleiro espalma.

Segundo tempo

4 – Alex Santana cruza. Terans desvia de cabeça. Vitor Roque tromba com o zagueiro e a bola volta para Terans completar, quase dentro do gol. Gol anulado pelo VAR, por impedimento.

11 – Terans invade a área e chuta ao lado.

18 – Gol do Athletico. Fernandinho lança. Madson recebe na área e ajeita de cabeça para Alex Santana completar na pequena área.

26 – Contra-ataque. João Paulo dribla o último zagueiro e tenta o passe para Copete, livre na cara do gol. Thiago Heleno salva.

33 – Copete cruza. Fábio Alemão cabeceia. Bento defende.

35 – Gol do Athletico. Falta na esquerda. Terans cruza. Thiago Heleno ajeita de cabeça para Alex Santana, que cabeceia. O goleiro rebate e o próprio Alex aproveita de cabeça.