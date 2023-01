Fernando chega ao Athletico (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O lateral-esquerdo Fernando, 23 anos, foi anunciado como reforço do Athletico Paranaense. O clube não divulgou valores, mas a informação de bastidores é que pagou R$ 2,8 milhões por 70% dos direitos econômicos. A Chapecoense permanece com 20% e o atleta, com 10%.

O contrato dele com o Athletico Paranaense é válido até o final de 2026. Fernando chega para suprir a saída de Abner, vendido por 5 milhões de euros para o Bétis, da Espanha.

Fernando Augusto Pereira Bueno Júnior tem 23 anos e chega ao Athletico após se destacar nas disputas do Brasileiro Série B, Campeonato Catarinense e Copa do Brasil pela equipe de Chapecó.

FELIPÃO

Na chegada ao novo clube, Fernando elogiou a estrutura do CT Caju e a recepção por parte dos novos companheiros. “Melhor impossível. Sempre ouvi falar, mas agora pude ver com os meus olhos. Sei que tenho muito a evoluir com toda essa estrutura. Será uma temporada maravilhosa”, afirmou, para o site oficial do clube.

Outra experiência marcante na chegada ao clube foi o primeiro contato com o diretor técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão. “Tive uma conversa com ele logo após a minha chegada. Até fiquei meio assim… É o Felipão, né! Fiquei sem saber o que dizer. É um campeão mundial, vencedor onde passou. É um paizão. O grupo também me recebeu muito bem, assim como o professor Paulo Turra”, declarou.

REGISTRO

Fernando ainda não foi registrado no Campeonato Paranaense. O prazo até 10 de fevereiro. É pouco provável que ele seja utilizado no jogo desta quarta-feira, contra o Aruko, em Maringá, pela segunda rodada do campeonato estadual.

COMO JOGA

A velocidade para apoiar o ataque e recompor o sistema defensivo é a principal característica de Fernando, que tem como inspiração dois craques da posição: Roberto Carlos e Marcelo. Além da lateral, ele também pode atuar mais à frente, como extremo pelo lado esquerdo. “Eu sou um lateral ofensivo, mas também vou muito bem defensivamente. Também posso ajudar formando a linha da frente, como atacante. Da maneira que eu puder ajudar, estou à disposição”, disse.

ORIGEM

Fernando iniciou a trajetória nas equipes de formação do Inter de Santa Maria (RS). Em 2018, foi contratado pela Chapecoense, ainda para a equipe Sub-20. Também defendeu, por empréstimo, o São Luiz (RS) e o Marcílio Dias (SC).

“Estou muito feliz por estar aqui e fazer parte desta família. É uma honra vestir essa camisa, um passo muito grande na minha carreira. Espero contribuir ao máximo com o Athletico. Desde pequeno temos nossos sonhos. Este é mais um que eu consegui realizar”, diz o novo lateral rubro-negro.

FERNANDO

Posição: Lateral-esquerdo

Número da camisa: 6

Nome completo: Fernando Augusto Pereira Bueno Júnior

Data de nascimento: 14 de setembro de 1999 (23 anos)

Cidade em que nasceu: Santa Maria (RS)

Altura: 1,81m

Dominância: canhoto

Clubes como profissional

2023: Athletico Paranaense

2022: Chapecoense

2021: Marcílio Dias (SC)

2020: Marcílio Dias (SC)

2020: São Luiz (SC)

2019: Chapecoense