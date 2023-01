Galvan nos tempos de Real Madrid (Crédito: Divulgação/Real Madrid)

O Athletico Paranaense volta a campo nesta quarta-feira (dia 1º). O jogo será na Arena da Baixada, às 19h15, contra o Azuriz, de Pato Branco, pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense.

O time do Interior é comandado pelo técnico Tcheco, 46 anos, que se destacou no comando do FC Cascavel nas temporadas 2021 e 2022. Como jogador, ganhou destaque nacional pelo bom desempenho no meio-campo do Coritiba e do Grêmio.

Além do treinador, o Azuriz tem vários nomes conhecidos ou com carreiras promissoras.

REAL MADRID E ZIDANE

Um deles é o meia Augusto Galvan, de 23 anos. Ele surgiu na base do São Paulo e, em 2015, aos 16 anos, foi convocado para defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17. Em 2017, o Real Madrid pagou 3 milhões de euros pelo jogador. Nas duas primeiras temporadas, atuou pelas equipes de base do clube espanhol. Em 2018/2019, ficou no Real Madrid B, para disputar a terceira divisão da Espanha, jogando junto com o ponta Vini Jr e com o goleiro Luca Zidane, um dos quatro filhos do lendário Zinedine Zidane.

Naquela temporada, Galvan chegou a disputar 19 partidas (4 como titular). Não fez gols ou deu assistências. Em seguida, acabou emprestado para dois clubes da terceira divisão da Espanha: Cultural Leonesa e Las Rozas.

Voltou ao Brasil em 2021 e ficou nos aspirantes do Santos. Foi contratado pelo Azuriz no início de 2023 e virou titular com o técnico Tcheco.

EX-ATHLETICO

O Azuriz conta também com o meio-campista Zezinho, 30 anos, que defendeu o Athletico de 2012 a 2014. Ele também atuou pelo Paraná Clube de 2017 e 2018.

Outro ex-Furacão é o zagueiro Fornari, 21 anos, que ficou na base do CT do Caju de 2016 a 2021.

SÃO PAULO

O clube de Pato Branco tem no elenco jogadores com passagem pelos grandes de São Paulo. O volante Matheus Neris, 23 anos, fez as categorias de base no Palmeiras e no São Paulo. Em 2021, atuou pelo Cruzeiro em 12 partidas.

O meia Fabrício Oya, 23 anos, ficou na base do Corinthians de 2011 a 2019. Só teve uma chance no time profissional – ficou 21 minutos em campo na vitória sobre o Ituano, pelo Paulistão 2019. Em seguida, acabou emprestado para o Oeste. Chegou ao Azuriz em 2022 e foi um dos destaques do time no ano passado.

ARTILHEIRO

O centroavante Vieira, 29 anos, é o maior artilheiro do Azuriz, com 12 gols em 42 jogos. Foram 4 gols pela Série D de 2022 e 8 nas três edições do Paranaense que disputou pelo clube.

JEJUM

O Azuriz não vence uma partida há quase sete meses. A última vitória foi em 3 de julho de 2022 — 1 a 0 sobre o Marcílio Dias, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Desde então, o time somou cinco empates e quatro derrotas. No Paranaense 2023, foram quatro empates (com Coritiba, São Joseense, FC Cascavel e Londrina) e uma derrota (Operário).

ESCALAÇÃO

O técnico Tcheco vem usando um sistema com três zagueiros no Azuriz. Para enfrentar o Athletico, uma provável escalação, no 5-3-2, é Fabricio; Eliandro, Willian, Léo Machado, Fornari e Carlos Junio; Matheus Neris, Galvan e Fabricio Oya; Vieira e Wellisson.