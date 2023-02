(Foto: Valquir Aureliano)

Athletico e Coritiba protagonizaram, em termos futebolísticos, um emocionante clássico neste domingo (5 de fevereiro) na Arena da Baixada. A partida terminou 1 a 1, com o jovem Kaio abrindo o placar para os visitantes e Pablo igualando o marcador ainda na etapa inicial. No segundo tempo, muita pressão do Furacão e duas bolas no travessão.

Mas o que era para ser apenas uma bela partida futebol acabou terminando com pancadaria. Num jogo com torcida única no estádio, coube aos jogadores protagonizarem cenas de violência, já no finzinho do clássico. Houve até mesmo troca de soco entre atletas e um torcedor athleticano chegou a invadir o campo para tentar agredir um jogador do Coxa. Resultado: a partida precisou ser encerrada instantes antes do que seria o verdadeiro apito final.

Para ler o relato completo do jogo, clique AQUI.

Abaixo você confere a avaliação sobre o desempenho dos jogadores rubro-negros no clássico.

ATUAÇÕES DO ATHLETICO

Bento (5,5)

Falhou no gol do Coxa, mas depois também fez uma grande defesa.

Khellven (5,5)

Não conseguiu dar tanta segurança na marcação e apareceu pouco no ataque.

Madson (6,0)

Entrou aos 30-2º. Deu mais segurança defensiva ao time e apareceu no ataque para construir.

Pedro Henrique (6,0)

Firme na marcação e mostrou qualidade na saída de bola, ajudando a equipe a controlar o jogo.

Thiago Heleno (6,0)

Bom posicionamento, mas teve dificuldade em alguns confrontos individuais contra Alef Manga e Kaio.

Pedrinho

Perdeu uma grande chance de virar a partida, mas sempre apareceu bem lá na frente.

Fernandinho

Foi o dono do meio de campo Athletico, com firmeza na marcação e muita criatividade na construção.

Erick (5,5)

Foi ofuscado pelo brilho de Fernandinho e pouco conseguiu criar, efetivamente.

Christian (6,0)

Entrou aos 24-2º. Tentou pisar algumas vezes na área adversária, mas não teve chance de gol.

David Terans (7,0

Finalizou duas vezes com perigo (uma no travessão), tentou jogadas individuais e deu assistência.

Vitor Bueno (6,5)

Em alguns momentos ficou apagado, mas quando teve a bola conseguiu criar bons lances.

Alex Santana (6,0)

Entrou aos 24-2º. Criou menos que Bueno, mas conseguiu fazer o time manter o controle da partida.

Vitinho (6,0)

Teve uma boa chance de gol e desperdiçou. Fora isso, pouco produziu.

Cuello (6,5)

Entrou na volta do intervalo. Tentou algumas jogadas individuais e mandou uma bola no travessão.

Pablo (7,5)

Marcou o gol numa jogada que não só finalizou bem, mas ainda ajudou a construir.

Canobbio ()

Entrou aos 33-2º e acertou um lindo chute de fora da área, obrigando boa defesa de Gabriel.