Pablo (Crédito: Robson Mafra)

O centroavante Pablo, 30 anos, é o jogador com mais gols pelo Athletico Paranaense entre os integrantes do atual elenco. Com os seis gols nas seis partidas de 2023, ele chegou à marca de 51 em 222 jogos. Agora, está empatado na artilharia do clube com o atacante Marcelo Cirino, 30 anos, que soma 51 gols em 236 partidas pelo Furacão.

Os dois foram revelados nas categorias de base do Athletico, rodaram o mundo e retornaram ao clube. Cirino se recupera de lesão e não atua há seis meses.

Pablo também é o maior artilheiro do Athletico nos últimos dez anos, superando o meia-ponta Nikão, que fez 47 gols em 307 jogos pelo Furacão. Hoje, aos 30 anos, ele defende o Cruzeiro. Nos últimos dez anos, Marcelo Cirino fez 31 gols pelo Athletico – os outros 20 foram antes de 2013.

ARTILHEIROS

O maior artilheiro da história do Athletico é o meia Sicupira (157 gols entre 1968 e 1976), seguido por Jackson (143 gols entre 1944 e 1954) e Kleber (124 gols entre 1999 e 2002).

OS MAIORES ARTILHEIROS

Jogadores do atual elenco com mais gols pelo Athletico

Jogador Posição Gols Jogos Média Pablo centroavante 51 222 0,23 Marcelo Cirino atacante 51 236 0,22 Terans meia 28 103 0,27 Fernandinho volante 23 135 0,17 Vitinho ponta 19 123 0,15

HISTÓRIA

Pablo ganhou destaque nas categorias de base do Athletico em 2011, aos 19 anos, quando foi artilheiro da tradicional Taça Belo Horizonte de juniores. Ganhou suas primeiras chances no profissional naquele ano, entrando em quatro partidas como centroavante, durante o Brasileirão. Não fez gols. A equipe acabou rebaixada no Brasileirão.

Em 2012, Pablo foi promovido ao profissional e começou a temporada atuando como lateral-direito. Depois, acabou ganhando chances como extremo (ou meia-ponta). O primeiro gol como profissional foi na primeira rodada do Paranaense de 2013 – empate em 1 a 1 com o Rio Branco, no Ecoestádio Janguito Malucelli. Atuando pela equipe de aspirantes, ele jogou como meia aquela edição do Estadual. Em seguida, acabou emprestado para o Figueirense e fez boa Série B, com 8 gols em 25 jogos.

Em 2014 e 2015, Pablo ficou emprestado para Real Madrid B, Figueirense e Cerezo Osaka. Voltou ao clube paranaense em 2016 e se destacou no Brasileirão, terminando como artilheiro da equipe na competição (9 gols em 33 jogos) e ajudando a garantir vaga na Libertadores com o sexto lugar.

Em 2017, Pablo viveu um ano de baixa, com apenas três gols em 37 jogos. No ano seguinte, porém, veio o ano da consagração. O centroavante foi decisivo na conquista da Copa Sul-Americana e terminou como artilheiro da competição, com cinco gols em 12 jogos. Terminou a temporada com 18 gols em 51 partidas – goleador da equipe na temporada.

Em seguida, foi comprado por 6 milhões de euros (R$ 26 milhões na cotação da época) pelo São Paulo. Foram 32 gols em 121 jogos pelo clube paulista, entre 2018 e 2021.

Retornou ao Athletico em 2022 e terminou como vice-artilheiro do clube na temporada, com 11 gols em 46 jogos, ficando atrás apenas de Terans (17 gols em 53 partidas).