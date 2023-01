Pablo corre para comemorar com a torcida, em ISJ x Athletico, no Estádio do Pinhão (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico do Athletico Paranaense, Paulo Turra, fez uma avaliação positiva do desempenho da equipe na vitória por 3 a 2 sobre o Independente São Joseense (ISJ). Apesar do Furacão ter ficado atrás no placar em dois momentos e ter levado uma bola no travessão, o treinador disse que ficou satisfeito.

“Estivemos duas vezes atrás no placar. Foi mais um teste. Tem que ter cabeça fria e equilíbrio pra começar o jogo em destavantagem. Os jogadores foram muito bem dentro dessa realidade. E teve o calor e o campo muito diferente. É difícil até de correr, de arrancar, de travar. Passamos por cima de tudo, de todos, com todo respeito. Então, estou muito satisfeito”, disse, em entrevista coletiva. O Estádio do Pinhão tem uma grama sintética de qualidade inferior à utilizada na Arena da Baixada.

Turra começou a entrevista elogiando os torcedores do Athletico. “Quero agradecer a nossa torcida, que do início ao fim nos apoiou, independente do resulado. Nos empurraram. É uma questão de gratidão. Eles são sabedores do momento que estamos passando”, afirmou.

O treinador afirmou também que, além de tentar escalar todos os jogadores nas primeiras rodadas, também vem apresentando algumas variações táticas. “Dentro das caracteristicas que os jogadores têm, a gente tem que usar. Além de rodar todos os jogadorese dar ritmo, também dar alternância na tática”, disse. Uma das variações foi usar Pablo e Rômulo juntos. “O Pablo trabalha muito bem por trás, vem buscar jogo. O Romulo ataca mais o espaço”, descreveu.

Sobre as próximas rodadas, Turra explicou qual a programação. “Dentro do que planejamos, minha preocupação é o Azuriz na quarta-feira, diante da nossa torcida. Aí depois vou pensar no clássico”, disse. A próxima partida é na Arena da Baixada, contra o Azuriz, na quarta-feira. Em seguida, no dia 5 de fevereiro (domingo), joga em casa contra o Coritiba.