Paulo Turra (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

A goleada do Athletico fora de casa diante do São Joseense, na tarde deste sábado (4 de março), agradou e muito ao técnico rubro-negro, Paulo Turra. Em entrevista coletiva pós-jogo, o treinador celebrou o fato de os jogadores estarem entendendo e pondo em prática a sua proposta de jogo, o que deixaria o time mais próximo da vitória. Além disso, também tratou de exaltar a qualidade do elenco athleticano, que hoje teve sete desfalques (entre suspensões e lesões) e, mesmo assim, apresentou um desempenho excelente.

“Foi um jogo bom que fizemos. Destaco que os jogadores, na maioria do tempo, procuraram fazer o que a gente treinou, o que a gente tem como ideia. Estamos mais do que felizes e está mais do que provado que quando conseguimos fazer, na maior parte do jogo, o que a gente treina, a possibilidade de alcançar a vitória fica mais próxima”, disse o treinador em sua primeira resposta na coletiva, quando fez uma análise geral da partida.

Em seguida, o técnico ainda foi questionado sobre a possibilidade de Pablo e Vitor Roque jogarem juntos. Isso aconteceu na rodada derradeira da primeira fase do Campeonato Paranaense, quando o Furacão venceu o Londrina por 1 a 0, mas hoje o treinador optou por colocar Pablo de titular e lançar o jovem Roque apenas no segundo tempo, no lugar do próprio Pablo.

“Eu estou ainda em processo de alicerçar a equipe. O Pablo e o Vitor Roque podem jogar juntos, mas tudo depende do jogo, do momento, do adversário, do gramado do estádio… O importante é que eu tenho lá na frente dois jogadores de excelência, dois caras espetaculares. Quem sai ganhando com isso aí é o Athletico”, exaltou Turra, que na sequência ainda comentou sobre as opções do time para a zaga – hoje, Pedro Henrique e Thiago Heleno estiveram de fora, por suspensão, e Zé Ivaldo e Matheus Felipe foram titulares, com o primeiro marcando um verdadeiro golaço.

“Eu tenho cinco zagueiros de excelência. Eu sou um treinador felizardo por ter cinco jogadores de excelência, tem o Kaíque Rocha chegando. Todos são bons e isso está sendo provado jogo a jogo.”