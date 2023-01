O novo técnico do Athletico, Paulo Turra: missão de substituir Felipão no comando da equipe (Foto: Ernani Ogata)

O Técnico Paulo Turra, do Athletico Paranaense, começou a temporada de 2023 com o pé direito no Furacão. Se no ano passado Luiz Felipe Scolari estreou como técnico do Furacão com uma vitória por 4 a 0 contra o Tocantinópolis, pela Copa do Brasil, em 2023 foi vez do pupilo do pentacampeão estrear no comando da equipe com uma vitória convincente, que o próprio treinador classificou como “bons indícios” para o início de temporada.

Em entrevista coletiva, Turra explicou que o Furacão esperava uma partida dura no litoral do Paraná, mas que o time tinha total confiança em colocar em prática tudo o que havia sido trabalho na pré-temporada. “Fico feliz que todos os gols foram jogadas que a gente trabalha: chega na linha de fundo e cruza, ataca o espaço, ataca o espaço… Lógico que é o primeiro jogo, mas é sempre bom o treinador estrear o campeonato com uma vitória fora de casa, com uma goleada”, destacou o novo técnico athleticano.

Ainda segundo o treinador, uma vitória é muito importante numa estreia de campeonato, seja ele qual for. “Estou muito feliz, muito contente. O professor [Felipão] ano passado estreou contra o Tocantinópolis, um 4 a 0, e hoje foi 4 a 0. São bons indícios e vamos fazer tudo nesse ano para continuar nessa onda de vitórias, de bons resultados e também de conquistas”.

Questionado ainda sobre a presença no elenco de dois bons centroavantes, o experiente Pablo (ídolo do Furacão e autor de três gols e uma assistência contra o Rio Branco) e o promissor Vitor Roque (que está servindo a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano), Paulo Turra agradeceu o privilégio de ter opções tão boas à disposição. “Eu, como treinador, fico muito feliz que tenho dois grandes centroavantes, cada um com suas características, mas cada um dando suas respostas com gols. O Pablo é uma referência do Athletico Paranaense, um jogador com uma história linda no clube. Eu, como treinador, só agradeço por ter tanto o Pablo como o Vitor Roque.”