Paulo Turra (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

Após uma vitória em uma partida difícil no jogo de volta pela semifinal do Campeonato Paranaense, contra o Maringá, o técnico do Athletico, Paulo Turra, tratou de exaltar sua equipe, apesar das dificuldades no jogo na Arena da Baixada neste domingo (26 de março). Segundo o treinador, o Furacão conseguiu construir uma “cultura do vencer” e preparou jogadores com uma mentalidade para nunca desistir, apesar dos desafios que alguns jogos podem acabar impondo.

“O Athletico é um time que tem a cultura do vencer, que nunca desiste, sabendo sempre que, durante o jogo, vamos ter momentos menos bons, mas que a gente tem de estar equilibrado, com uma equipe equilibrada”, isse o treinador, ressaltando que nos momentos de dificuldade dentro de um jogo a equipe está ciente que tem de saber se defender bem para, quando estiver com a posse de bola, se impor e buscar o gol.

Ainda segundo Turra, dois fatores acabaram “ajudando” a dificultar a missão athleticana neste domingo: o aniversário de 99 anos do clube, celebrado justamente hoje, e a estreia de um novo uniforme.

“Foi um jogo muito difícil e eu gostaria de salientar duas coisas muito importantes para um momento como hoje: gente, o Athletico está completando hoje 99 anos. Cumprimento todos os ‘furaconeiros’ do Paraná e Brasil afora e agradeço a oportunidade de estar aqui no comando do clube. Esse contexto não é fácil. E mais, tem outro [fator]: tem a questão do novo uniforme. Duas situações, aliada ao peso de uma semifinal, que, queira ou não queira, é um peso bom, um peso gostoso, uma responsabilidade. E a gente sabe como é que é. Mas fizemos um jogo equilibrado, não corremos riscos porque fizemos o primeiro resultado e fomos coroados pela persistência, pelo equilíbrio e pela qualidade também dos nossos jogadores. Fomos coroados com a vitória, mais uma”, exaltou o treinador.

SUBSTITUIÇÕES

Questionado ainda sobre as alterações que fez na equipe ao longo do segundo tempo, quando apostou na entrada de quatro meio-campistas (Hugo Moura, Alex Santana, Christian e Léo Cittadini, com os dois últimos jogando mais abertos), Paulo Turra destacou o motivo das substituições e explicou qual a ideia que teve – e que, em sua opinião, funcionou bem, abrindo mais uma possibilidade para armar o time do Athletico no restante da temporada.

“Eu tirei Khellven, Cuello e Erick porque eles estavam com dois cartões amarelos. Então a gente tinha que cuidar, já estava desgastados durante o jogo e aí perde um pouco de raciocínio, faz uma falta e pronto [está suspenso do primeiro jogo da final]. Quanto às substituições que colocamos Christian de um lado, que é um meia, e Cittadini do outro: primeiro, sem a bola, queríamos povoar o meio de campo e tanto o Christian como o Cittadini, como meias, são dois jogadores de excelência de no momento certo atacar o espaço, vindo de surpresa de trás”, explicou o técnico rubro-negrando, exaltando ainda a qualidade de Christian e Cittadini, que tiveram participação decisiva no gol da vitória.

“São dois jogadores espetaculares, com uma qualidade monstra sem a bola – de preenchimento de espaço, de saber fechar o centro e atacar o lado – e que com a bola têm muita qualidade. Conseguimos manter a posse, o controle do jogo, pois são dois jogadores que tem essa característica, estavam frescos fisicamente e são fortes fisicamente. Eu fiquei muito feliz porque é mais um modelo de jogo que se está adivinhando pro nosso Athletico de 2023, com dois jogadores que se encaixam perfeitamente nesse modelo. E nós não perdemos ofensividade. Com essas opções que se adivinham, quem sai ganhando é o Athletico”, ressaltou Turra.

ADVERSÁRIO NA FINAL

Outro tema na entrevista coletiva pós-jogo foi o adversário do Furacão na grande decisão do Campeonato Paranaense, o FC Cascavel. A Serpente do oeste do Paraná eliminou o Coritiba nas quartas de final da competição (vencendo por 2 a 0 no placar agregado) e superou no Operário de Ponta Grossa na semifinal (vencendo a disputa nos pênaltis após vencer a partida de ida por 1 a 0 e perder a de volta, fora de casa, pelo mesmo placar).

“O Cascavel é uma boa equipe, a prova disso é que está na final. Dentro das duas eliminatórias que fizeram, tiraram duas equipes muito fortes, o nosso rival [o Coritiba] e o Operário. Então é mais um osso que nós temos de trabalhar muito para poder [roer]. O Cascavel tem nosso imenso respeito, como todos tiveram, e estamos muito focados”, declarou o treinador athleticano.