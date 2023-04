O técnico Paulo Turra: Furacão sempre joga para vencer, diz treinador (Foto: Ernani Ogata)

Após a emocionante vitória de virada por 2 a 1 contra o FC Cascavel no Estádio Olímpico Regional, na partida de ida da final do Campeonato Paranaense, o técnico Paulo Turra voltou a exaltar a “cultura do vencer” no Athletico. Segundo o treinador, o Furacão é uma equipe “de outro patamar”, que ambiciona vencer todas as partidas que disputa e tem neste ano como desafio e meta buscar o inédito título da Copa Libertadores. A fase de grupos da competição continental se inicia nesta semana e o Furacão é o atual vice-campeão do torneio.

Na entrevista coletiva pós-jogo em Cascavel, no oestre do Paraná, o treinador athleticano admitiu que o seu time teve algumas dificuldades durante o jogo contra a Serpente. “Não é à toa que o Cascavel chegou na final”, destacou Turra, ressaltando também que os jogadores athleticanos, mesmo nos momentos mais complicados, mantiveram-se lúcidos, conscientes do que teriam de fazer para buscar reverter o prejuízo. “Mantivemos o equilíbrio e isso é prova do trabalho de consciência e sabedoria que estamos fazendo, sabendo do nosso potencial e do nosso jogo.”

Ainda segundo o sucessor de Felipão, mais uma vez os jogadores que saíram do banco de reservas tiveram bom desempenho e decidiram a partida. “Não é a primeira vez e não é a última, temos uma equipe de muita qualidade”, comentou ainda Turra, exaltando a maratona de jogos que o Furacão terá pela frente – na terça-feira o time estreia na Copa Libertadores, contra o Alianza Lima, e ainda disputa na sequência da temporada o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, além do Campeonato Paranaense.

“Essa maratona agora é muito bom para nós. Porque isso prova que o Athletico é uma equipe de outro patamar. Nós fizemos merecer no ano passado para entrar hoje nesse congestionamento de jogos e nós vamos lá [para a estreia da Libertadores] para vencer. A questão mental é fortalecida a cada dia e parabéns para todos, não só os jogadores. O Athletico é um time, é um clube muito vencedor. Nós só estamos fomentando essa ideia.”

Sobre a competição continental, o treinador disse que o clube saiu da competição na última temporada, quando foi vice-campeão, com o sentimento de dever cumprido. Já para 2023, a missão é buscar o título inédito. “O desafio nosso esse ano é continuar fazendo boas campanhas [na Libertadores] e levantar um título. É esse nosso desafio e é muito bom ter esse desafio.”