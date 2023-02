Paulo Turra, técnico do Athletico (Foto: Franklin de Freitas)

Mais uma vitória do Athletico em 2023 e mais um teste superado. E não um teste qualquer, mas um “grande teste”. Foi assim que o técnico do Furacão, Paulo Turra, definiu a partida contra o Operário, comemorando ainda o bom desempenho de sua equipe.

“Foi um grande teste pra gente. A equipe adversária é uma equipe muito boa, nós sabíamos disso. Fizemos um jogo de muita trocação, o time deles é bem agressivo, com jogadores rápidos na frente. Mas nós, dentro da nossa realidade, dentro do nosso padrão, conseguimos suportar. Tivemos nossas oportunidades de fazer gol, fizemos três e poderíamos ter feito mais também. Os jogadores estão de parabéns”, disse o treinador, em entrevista coletiva. “No total, no geral, é mais um teste importante no nosso crescimento”, ressaltou.

Questionado ainda se o ponta Jajá, de 21 anos, se recusou a entrar em campo já no fim da partida, Paulo Turra confirmou a situação, mas não quis se alongar no assunto. “Isso já passa da minha incumbência, quem vai tratar disso é a diretoria.”