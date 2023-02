Foto: Ernani Ogata

Apesar de não visto sua equipe conseguir a vitória, o técnico Paulo Turra, do Athletico, ficou contente com o desempenho de seus jogadores no clássico atletiba deste domingo (5 de fevereiro), na Arena da Baixada. Segundo o treinador, o rubro-negro foi melhor em campo durante todo o confronto e merecia não só ter conseguido a vitória, mas ainda poderia ter alcançado um placar elástico diante de seu maior rival.

“Acredito que a gente poderia ter saído não só com a vitória, mas com um placar até elástico pelas oportunidades que nós criamos, pelos comportamentos e ideias de jogo que tivemos, principalmente no segundo tempo, mas também no primeiro tempo. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores pelo que eles aplicaram dentro de campo durante os 90 e poucos minutos, um futebol bem jogado, um futebol bonito”, destacou o técnico, exaltando ainda a postura do time e sua capacidade de reação após sair atrás no placar.

“Saímos atrás do marcador e mesmo assim não perdemos a cabeça, continuamos organizados. No segundo tempo a gente literalmente dominou do início ao fim, tivemos várias oportunidades. Então, eu, como treinador, só tenho de estar muito orgulhoso, muito feliz. Não vencemos o jogo, mas merecíamos. O nosso alicerçar está num momento bem bacana e espero que a gente possa continuar assim até o final.”

Questionado ainda sobre a pancadaria que ocorreu no final do jogo, com jogadores das duas equipes partindo para a agressão física, com direito a troca de socos entre os atletas, Turra preferiu não comentar. “Eu, dentro do que aconteceu no final, praticamente fiquei tentando tirar os meus jogadores. Aconteceu no final, eu sou treinador e sou responsável pela parte técnica, tática da equipe, e com certeza o clube tem profissionais, tem departamento que pode falar a respeito disso [briga]. Eu prefiro falar exclusivamente do que aconteceu dentro das quatro linhas durante os 90 minutos.”

Em seguida, ao ser perguntado como se sentia diante da pancadaria ocorrida, ele disse que como jogador já havia se envolvido em confusão e que todos os atletas são seres humanos e, por isso, erram. “Agora vamos ter um momento de reflexão. Praticamente não foi falado nada [com os jogadores sobre a briga no vestiário]. Nós nos reunimos dentro do vestiário, oramos como sempre fizemos antes e após o jogo e não teve mais debate nenhum.”