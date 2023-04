Paulo Turra. Foto: Valquir Aureliano

O técnico do Athletico, Paulo Turra, comentou em entrevista coletiva neste sábado (22 de abril) a derrota do Athletico Paranaense para o Fluminense, no Maracanã. Na visão do treinador, a equipe teve um fraco desempenho na etapa inicial, melhorou na última metade da partida, mas acabou sendo castigada quando vivia o seu melhor momento no jogo.

“Conseguimos corrigir no intervalo alguns posicionamentos e no momento em que estávamos melhor, tomamos o gol [o segundo, marcado por Nino]. Também não jogamos contra qualquer equipe, é um time muito bom. Tiramos as lições do primeiro tempo, melhoramos, mas não foi o suficiente para gente conseguir no mínimo um empate aí”, declarou Turra.

Questionado ainda sobre o rodízio no elenco athleticano, o comandante rubro-negro destacou que irá manter a rotatividade no onze inicial da equipe, especialmente por conta do calendário congestionado (campeão paranaense, o Athletico ainda tem pela frente a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil, sendo que pelo torneio de mata-mata nacional a equipe entra em campo na próxima terça-feira, tendo de reverter na Arena da Baixada a derrota por 1 a 0 sofrida em Alagoas contra o CRB).

“Se eu tenho no plantel 32 jogadores de linha e com qualidade, como eu venho fazendo desde o início do ano, não há porque – principalmente depois de um jogo muito intenso contra o Atlético-MG – não tinha porque eu agora não continuar com o mesmo critério. Coloquei outros jogadores, mas não acho que foi por isso que não fizemos um bom jogo e não conquistamos uma vitória. Mas na terça-feira já temos uma decisão [pela Copa do Brasil]. Tenho que ter esse rodízio para que nossos jogadores tenham essa qualidade. Esse rodízio deu certo em outros momentos e não somos super-homens, vamos ter momentos menos bons. Mas a ideia continua e tenho confiança plena.”