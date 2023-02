Briga no Atletiba (Crédito: Valquir Aureliano)

A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) formulou a denúncia do Atletiba de 5 de fevereiro. O relatório pede suspensão para nove jogadores: cinco do Athletico Paranaense e quatro do Coritiba. A novidade na lista é o lateral-esquerdo Victor Luís, do Coxa. Entre os nove, ele é o único que não foi citado na súmula do jogo, feita pelo árbitro José Mendonça da Silva Júnior. Os outros oito foram expulsos pelo árbitro.

A presidência do TJD-PR agora vai analisar a denúncia e definir a data para o julgamento. O caso será analisado primeiro em uma Comissão Disciplinar do Tribunal (primeira instância). Em caso de recurso, o processo segue para o Pleno do TJD-PR (segunda instância). Depois, ainda é permitido mais um recurso, levando o caso para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (instância máxima), com sede no Rio de Janeiro.

As eventuais suspensões para os jogadores e as perdas de mando de campo do Athletivo valem apenas para as competições organizadas pela Federação Paranaense de Futebol (FPF). Como há possibilidade de vários recursos, a tendência é que as punições só sejam cumpridas no Campeonato Paranaense de 2024.

DENUNCIADOS

O lateral-esquerdo Victor Luís, do Coxa, foi denunciado pela procuradoria com base em imagens. Ele e os demais oito jogadores estão denunciados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que se refere a “praticar agressão física” e prevê suspensão de 4 a 12 jogos. Pedrinho, do Athletico, e dois jogadores do Coritiba, Alef Manga e Victor Luís, foram denunciados uma vez nesse artigo. Os demais jogadores foram duplamente denunciados no meso artigo, ficando sujeitos a suspensão de até 24 jogos.

DIRIGENTES

O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, o presidente do Coritiba, Glenn Stenger, o vice Jair José de Souza e o head esportivo Lucas Drubcsky também foram denunciados por invasão do gramado e podem ser suspensos (de 15 dias a 180 dias). O técnico do Coritiba, António Oliveira, também foi expulso por reclamação com a arbitragem e é outro que corre risco de pegar uma suspensão.

OS CLUBES

Athletico e Coritiba também foram denunciados pelo TJD-PR e correm risco de multa. O Furacão, mandante do jogo, pode perder mandos de campo devido as confusões na Arena – além da briga generalizada, o gramado foi invadido por torcedores e objetos foram arremessados no campo.

O árbitro José Mendonça da Silva Júnior também foi denunciado pela procurador do Tribunal por não relatar todas as ocorrências disciplinares ocorridas na confusão.

OS DENUNCIADOS

Thiago Heleno, Athletico

“Com a bola fora de jogo o referido atleta chegou de forma violenta desferindo um soco atingindo o rosto de seu adversário de número 11 (Alef Mangueira Severino Pereira) durante o tumulto generalizado. Na sequência ele tenta atingir este mesmo adversário mais uma vez com um soco”.

Pedro Henrique, Athletico

“Durante a confusão generalizada este atleta desferiu um chute atingindo seu adversário de número 11 (Alef Mangueira Severino Pereira) e após o reinício de uma nova confusão troca socos com seu adversário de número 13 (Fabricio Daniel de Souza) próximo a bandeira do tiro de canto”.

Christian, Athletico

“Durante o tumulto generalizado este atleta com violência atinge com um chute seu adversário de número 11 (Alef Mangueira Severino Pereira) e em seguida desfere um soco atingindo seu adversário de número 1 (Gabriel Vasconcelos Ferreira)”.

Pedrinho, Athletico

“Quando o tumulto generalizado estava sendo contido este atleta correu e com violência atingiu com um pontapé as costas de seu adversário de número 11 (Alef Manga). Esta ação desencadeou o reinício de uma nova confusão generalizada”.

David Terans, Athletico

“Com a bola fora de jogo houve um desentendimento com seu adversário de número 44 (Marcio Gleyson Leite da Silva) e o referido atleta puxou a cabeça deste adversário com ambas as mãos de forma violenta para baixo. Esta ação desencadeou uma briga generalizada no campo de jogo. Após este fato ele foi agredido com um chute por seu adversário de número 11 (Alef Mangueira Severino Pereira) e revidou com um soco. Na sequência dos fatos o Sr. Miguel David Terans Perez foi contigo por seguranças do clube”.

Fabrício Daniel, Coritiba

“Quando reiniciado o tumulto generalizado este atleta tenta atingir com um chute seu adversário de número 48 (Pedro Henrique Azevedo Pereira) e ato contínuo troca socos com seu adversário de número 34 (Pedro Henrique Ribeiro Gonçalves), este fato ocorreu próximo a bandeira do tiro de canto”.

Alef Manga, Coritiba

“Após desentendimento entre os atletas número 44 da equipe visitante (Marcio Gleyson Leite da Silva) e camisa 10 da equipe mandante (Miguel David Terans Perez) o senhor Alef Mangueira Severino Pereira corre em direção a ambos e atinge com um empurrão e socos seu adversário de número 10. Necessitou ser contido por companheiros e seguranças”.

Márcio Silva, Coritiba

“Com a bola fora de jogo este atleta passa a mão na nuca do seu adversário de número 10 (Miguel David Terans Perez) de forma provocativa e isso desencadeia um desentendimento entre ambos. Ato continuo desfere um tapa atingido-o na nuca”.

Victor Luís, Coritiba

A súmula do jogo não cita o jogador. Ele foi denunciado pela procuradoria com base em imagens.