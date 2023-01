Robson Bambu e Bruno Guimarães no Pré-Olímpico de 2020 (Crédito: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

Robson Bambu, 25 anos, foi emprestado pelo Nice, da França, para o Vasco, pelo período de 12 meses. A negociação foi confirmada nessa quarta-feira (dia 4). O jogador tem o recorde de ser a maior venda de um zagueiro pelo Athletico Paranaense na história. Em julho de 2020, o clube francês pagou 8 milhões de euros ao Furacão para ficar com o jogador.

MAIORES VENDAS DE ZAGUEIROS PELO ATHLETICO

Em euros, segundo o ranking do site Transfermarkt

Jogador Idade* Posição Clube comprador Valor** Ano 1º Robson Bambu 22 zagueiro Nice 8 2020 2º Léo Pereira 23 zagueiro Flamengo 7 2019 3º Paulo André 22 zagueiro Le Mans 4,5 2006 4º Lucas Fasson 21 zagueiro Lokomotiv 3 2022 5º Manoel 24 zagueiro Cruzeiro 3 2014 6º Andrei 24 zagueiro Atlético Madrid 3 1997 *Idade no dia da venda **Em milhões de euros

Revelado na base do Santos, Robson Bambu foi comprado pelo Athletico em janeiro de 2019 pelo equivalente a 860 mil euros, segundo dados do Transfermarkt.de. Depois de 26 partidas pelo clube paranaense e de três jogos pela seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico de 2020, acabou negociado com o Nice.

No clube francês, o zagueiro chegou a disputar 23 partidas na temporada 2020/21, mas perdeu espaço para a dupla de franceses Todibo e Saliba.

Em seguida, acabou emprestado para o Corinthians e teve uma passagem apagada na temporada 2022 — 12 jogos (8 como titular).

AS MAIORES VENDAS DE ZAGUEIROS POR CLUBES BRASILEIROS

Em euros, segundo o ranking do site Transfermarkt

Nome Valor Idade Ano Vendedor Comprador 1º Breno 12,0 18 2007 São Paulo Bayern 2º Yerry Mina 11,8 23 2017 Palmeiras Barcelona 3º Alex 11,5 22 2004 Santos Chelsea 4º Jemerson 11,0 23 2015 Atlético-MG Mónaco 5º Léo Duarte 10,0 23 2019 Flamengo Milan 5º Thiago Silva 10,0 24 2008 Fluminense Milan 7º Wallace 9,5 19 2014 Cruzeiro Braga 7º João Victor 9,5 23 2022 Corinthians Benfica 9º Lúcio 8,7 22 2000 Inter B.Leverkusen 10º Roque Júnior 8,5 23 1999 Palmeiras Milan 10º Gil 8,5 28 2015 Corinthians Shandong 12º Felipe 8,2 27 2016 Corinthians Porto 13º Maicon 8,0 28 2017 São Paulo Galatasaray 13º Robson Bambu 8,0 22 2020 Athletico Nice 13º Vitor Hugo 8,0 26 2017 Palmeiras Fiorentina 13º Henrique 8,0 21 2008 Desp. Brasil Barcelona 13º Junior Alonso 8,0 28 2022 Atlético-MG Krasnodar *Idade no dia da venda **Em milhões de euros

AS MAIORES VENDAS DE ZAGUEIROS BRASILEIROS

Em euros, segundo o ranking do site Transfermarkt

Nome Valor Idade Ano Vendedor Comprador 1º Militão 50,0 21 2019 Porto Real Madrid 2ºDavid Luiz 49,5 27 2014 Chelsea PSG 3ºThiago Silva 42,0 27 2012 Milan PSG 4ºBremer 41,0 25 2022 Torino Juventus 5ºDavid Luiz 35,0 29 2016 PSG Chelsea *Idade no dia da venda **Em milhões de euros

AS MAIORES VENDAS DE ZAGUEIROS

Em euros, segundo o ranking do site Transfermarkt