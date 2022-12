Vitor Roque, em Athletico x Palmeiras (Crédito: Franklin de Freitas)

A temporada 2022 marcou uma mudança na política do Athletico Paranaense. Se antes era um clube formador e vendedor, virou destaque no mercado da bola por investir pesado na aquisição de jogadores. As quatro contratações mais caras da história do clube ocorreram em 2022: Vitor Roque (R$ 24 milhões), Canobbio (R$ 15,2 milhões), Cuello (R$ 12,8 milhões) e Alex Santana (R$ 12,5 milhões).





















Felipão (Crédito: Franklin de Freitas)

Athletico x Goiás (Crédito: Valquir Aureliano)

Torcida recepeciona a delegação do Athletico no aeroporto Afonso Pena (Crédito: Franklin de Freitas)

Vitor Roque comemora com Terans: Furacão vai jogar mais uma Libertadores em 2023 (Crédito: Valquir Aureliano)

Fernandinho (Crédito: Franklin de Freitas)

Athletico 1×0 Coritiba, Atletiba (Crédito: Robson Mafra)

Athletico 1×0 Coritiba, Atletiba (Crédito: Robson Mafra)

Festa da torcida para receber o time na Arena da Baixada. (Crédito: Franklin de Freitas)

Paulo Turra (Crédito: Franklin de Freitas)

O técnico Alberto Valentim (Crédito: Franklin de Freitas)

Fabio Carille (Crédito: Franklin de Freitas)

A estratégia não trouxe títulos imediatos, já no primeiro ano, mas garantiu alta arrecadação. No total, o clube gastou mais de R$ 75 milhões na compra de jogadores em 2022. E, apenas em premiações das quatro principais competições que disputou, arrecadou cerca de R$ 118 milhões – R$ 72 milhões na Libertadores, R$ 33,7 milhões no Brasileirão, R$ 8,8 milhões na Copa do Brasil e R$ 4 milhões na Recopa Sul-Americana.

Clique aqui para ver a edição impressa do Bem Paraná, com a relação de todos os jogadores que atuaram pelo Athletico em 2022 e de todos os técnicos da equipe na temporada — na página 8.

Para comandar o novo elenco, o Athletico apostou no início de 2022 no técnico Alberto Valentim, que já estava no clube no fim de 2021 e dirigiu o time na conquista do título da Copa Sul-Americana de 2021. Ele durou pouco em 2022. Caiu após a eliminação para o Coritiba na semifinal do Campeonato Paranaense, após a derrota para o Palmeiras na decisão da Recopa Sul-Americana e após estrear no Brasileirão com goleada por 4 a 0 para o São Paulo.

A diretoria decidiu apostar em Fábio Carille para a sequência da temporada. Ele não conseguiu fazer o time reagir e durou apenas 21 dias no cargo. Caiu em maio, após levar goleada de 5 a 0 para o The Strongest na Libertadores – a maior do clube na história da competição.

A temporada começou a mudar de rumo dias depois, quando o Athletico anunciou a contratação de Felipão como técnico. O veterano de 73 anos fez o time reagir rapidamente, ganhando posições no Brasileirão e avançando na Libertadores e na Copa do Brasil.

O técnico ganhou um reforço especial. O volante Fernandinho, 37 anos, deixou o Manchester City, após 17 temporadas de sucesso no futebol europeu, e aceitou proposta do Athletico. Ele decidiu retornar para o clube que o revelou para o futebol. Com ele, o Furacão chegou à final da Libertadores pela segunda vez na história, mas não conseguiu superar o Flamengo. No Brasileirão, o 6º lugar e vaga garantida na Libertadores 2023.

PARANAENSE

Em 2022, o Athletico usou o time de aspirantes na maior parte do Campeonato Paranaense. Nas quartas de final (contra o Londrina) e nas semifinais (contra o Coritiba), o técnico Alberto Valentim levou a equipe principal a campo.