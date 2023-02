Torcida do Athletico na Estádio do Pinhão (Crédito: Valquir Aureliano)

O Independente São Joseense começou a venda de ingressos para o jogo de sábado (dia 4) às 16 horas contra o Athletico Paranaense, no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense.

O clube lançou uma promoção com ingressos a R$ 50, mas apenas para venda fisica (presencial) no Mondri Gastronomia, na Avenida Rui Barbosa, 5813, em São José dos Pinhais. A promoção é válida até 3 de março. No dia do jogo, sobe para R$ 100.

Quem quiser comprar online o preço é de R$ 100 e deve acessar o site kongvite.com.br.

O São Joseense vai ceder a maior parte do estádio para a torcida visitante, do Athletico, com cerca de 2.700 lugares.