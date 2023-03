São Joseense 2×3 Athletico, no Estádio do Pinhão, pela primeira fase do Paranaense 2023 (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico Paranaense enfrenta o Independente São Joseense (ISJ) neste sábado (dia 4) às 16 horas, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. A partida será no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. O jogo de volta está marcado para 11 de março (sábado), na Arena da Baixada.

O gol como visitante não é critério de desempate. Em caso de empate na soma dos dois placares, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar pega o vencedor do duelo entre Maringá x Cianorte.

O jogo deste sábado terá transmissão por streamings pagos: NSports, Furacão Live e OneFootball.

ESCALAÇÃO

O Athletico só vai entrar com um pedido de efeito suspensivo para cinco jogadores suspensos na próxima segunda-feira. Com isso, o quinteto fica fora do duelo deste sábado – clique aqui para saber mais.

INGRESSOS E ACESSO

O São Joseense divulgou como será o acesso ao estádio neste sábado e como ocorre a venda de ingressos (R$ 50 antecipado, R$ 100 online e R$ 100 no dia do jogo).

FATOR CAMPO

O Athletico é o melhor visitante do Paranaense 2023, com seis vitórias nos seis jogos longe da Arena da Baixada. O São Joseense não conseguiu boa campanha na grama sintética do Estádio do Pinhão, somando como mandante duas vitórias (sobre Rio Branco e Londrina), um empate (Aruko) e três derrotas (Athletico, Operário e Cianorte).

SÃO JOSEENSE X ATHLETICO

São Joseense: Gabriel Leite; Mikael Doka, Julio Vaz, Carlos Santos e Ricardinho; Kallyl, Julio Fabro, Willyan Sotto, Thiago Primão, Gabriel Pereira e Anderson Tanque. Técnico: Zé Roberto

Athletico: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Fernando; Fernandinho e Erick (Alex Santana); Canobbio, Vitor Bueno e Cuello; Pablo. Técnico: Paulo Turra

Árbitro: Elvio Kertelt Legnani

Local: Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais

Data: sábado às 16 horas

TV: NSports, Furacão Live e OneFootball