Foto: José Tramontin / site oficial do Athletico

O Athletico enfrenta o São Joseense neste sábado (28), às 16 horas, no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais (região metropolitana de Curitiba). A partida é válida pela 5ª rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense e confronta o líder da competição contra uma equipe que flerta com o rebaixamento.

A partida será transmitida pelo streaming NSports. Outra opção é o Furacão Live, streaming do próprio Athletico.

TABELA

O Athletico somou quatro vitórias em quatro jogos. O São Joseense perdeu as três primeiras partidas e empatou com o Azuriz (1 a 1), em Pato Branco, na última rodada. Com isso, tem apenas 1 ponto e está e 11º lugar, à frente apenas do Rio Branco de Paranaguá, que perdeu as quatro partidas disputadas. Os oito primeiros se classificam para as quartas de final. Os dois últimos serão rebaixados. Além desta 5ª rodada, disputada neste fim de semana, faltam mais seis rodadas para o fim da primeira fase.

NO PINHÃO

A última vez que o time profissional do Athletico jogou no estádio do Pinhão foi em 12 de janeiro de 2008, com uma vitória de 3 a 1 sobre o Real Brasil. Dentro do estádio, o Furacão soma oito partidas, com quatro vitórias, três empates e uma derrota, além de 19 gols marcados e 9 sofridos. O Estádio do Pinhão foi inaugurado em 1984 e também é conhecido como Xingu, apelido do bairro onde está localizado. Malutrom, J. Malucelli e Real Brasil usaram o estádio para mandar seus jogos no Estadual.

RODÍZIO

No último jogo do Athletico – vitória de 3 a 1 sobre o Foz, na Arena – o técnico Paulo Turra promoveu cinco mudanças na equipe e promoveu a (re)estreia de dois jogadores: o lateral Madson e o zagueiro Zé Ivaldo. Para este sábado, a tendência é que o lateral-esquerdo Fernando, contratado junto à Chapecoense, possa estrear pela equipe. “O Fernando ainda não tem condicionamento para 90 minutos. Mas, para o próximo jogo, é uma peça bem cotada para iniciar a partida”, disse o treinador. “Cada jogo que a gente ganhar, mais possibilidades de rodar o elenco a gente têm”.

Dentro dessa filosofia de rodízio, alguns jogadores que vinham atuando devem ser poupados. O volante Fernandinho, titular nos quatro jogos, nem foi relacionado desta vez. O meia Terans e o atacante Pablo, que também jogaram nas quatro partidas, podem ficar como opção para o segundo tempo.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

Com Fernandinho, Terans e Pablo poupados, a tendência é que os volantes sejam Hugo Moura e Alex Santana. Vitor Bueno deve ser o meia centralizado. Nas meias-pontas, Canobbio deve retornar no lado direito e Vitinho, no lado esquerdo. No ataque, Rômulo tem chance de ser escalado.

ESCALAÇÃO DO SÃO JOSEENSE

O São Joseense, que disputa a primeira divisão do Estadual pela segunda vez em sua história, está mal na tabela. Mas, para o técnico Zé Roberto, o time poderia estar em melhor situação. “Esse início do Campeonato não é o que a gente imaginava em termos de resultado. O time se comportou bem nos quatro jogos, mas tem sempre um detalhe que determinou a nossa derrota”, disse o treinador, que estava suspenso na última partida e agora pode voltar à casamata. Ele deve manter a base que empatou com o Azuriz.

SÃO JOSEENSE x ATHLETICO

São Joseense: Gabriel Leite; Doca, Renato Ferraz, Carlos Santos e Anderson Tanque; Carlos Alberto, Camillo, e Willyan Sotto; Thiago Primão, Arthur Bessa e Guilherme Holder. Técnico: Zé Roberto

Athletico: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Pedro Henrique e Fernando; Hugo Moura e Alex Santana; Canobbio, Vitor Bueno e Vitinho; Rômulo. Técnico: Paulo Turra

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva

Local: Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, sábado, às 16 horas